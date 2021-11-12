Умер Виктор Коклюшкин: ТОП-5 лучших выступлений сатирика

Он писал монологи многим юмористам – Кларе Новиковой, Евгению Петросяну, Ефиму Шефрину. Но только в 38 сам решился выйти на сцену и зачитать свои работы

Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин / Фото: Instagram

Сегодня не стало знаменитого советского сатирика Виктора Коклюшкина. Ему было 75 лет. За свою жизнь он опубликовал много книг рассказов, повестей и романов, но всенародную любовь ему принесло участие в таких программах как "Аншлаг" и "Кривое зеркало".

Предлагаем вспомнить, яркие монологи Виктора Коклюшкина

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Он озвучивал то, о чем многие думали, но молчали. Не мог сатирик не пройтись по такой теме как шоу-бизнес.

Если артист выступает под фонограмму, то платить ему нужно так же – включить шелест купюр, пусть и слушает, – говорил он.

В современном мире блогеры любят рассказывать о силе подсознания, что мысли материальны. А что бы было, если бы все начали мысли сбывались? Виктор Коклюшкин в своем монологе постарался ответить на этот вопрос.

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Казалось, что разговоры о погоде могут быть скучными? Это зависит от того, с какой стороны посмотреть на эту тему.

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С этим монологом Виктор Коклюшкин выступал десять лет назад. Но с того времени мало что изменилось, а даже кажется наоборот, будто бы описал сегодняшнюю жизнь блогеров. Если вы все еще верите блогерам и картинке в соцсетях, рекомендуем посмотреть это видео.

Уверены, у каждого владельца домашнего животного была мысль: "Если бы ты только мог говорить". Вот и Виктор Коклюшкин в одном из своих монологов решил представить, чтобы было, если собака заговорила со своим владельцем.

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