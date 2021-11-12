Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Мігранти Лукашенка 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація

Весілля Гілтон

Злата до та після

Розлучення Dzidzio

Пісня Меладзе

Шоу "Маска". Сезон 2

Покупки зірок
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Помер Віктор Коклюшкін: ТОП-5 найкращих виступів сатирика

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
12 листопада, 15:14
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Він писав монологи багатьом гумористам – Кларі Новіковій, Євгену Петросяну, Юхиму Шефрину. Але тільки в 38 сам наважився вийти на сцену та зачитати свої роботи
Помер письменник-сатирик Віктор Коклюшкін
Помер письменник-сатирик Віктор Коклюшкін / Фото: Instagram

Сьогодні не стало знаменитого радянського сатирика Віктора Коклюшкіна. Йому було 75 років. За своє життя він опублікував багато книг оповідань, повістей та романів, але всенародну любов йому принесла участь в таких програмах як "Аншлаг" та "Криве дзеркало".

Пропонуємо згадати, яскраві монологи Віктора Коклюшкіна

Реклама

Він озвучував те, про що багато хто думав, але мовчав. Не міг сатирик не пройтися за такою темою, як шоу-бізнес.

Якщо артист виступає під фонограму, то платити йому треба так само – увімкнути шелест купюр, хай і слухає, – казав він.

У сучасному світі блогери люблять розповідати про силу підсвідомості, що думки є матеріальними. А що було, якби всі думки почали? Віктор Коклюшкін у своєму монолозі постарався відповісти на це запитання.

Реклама

Здавалося, що розмови про погоду можуть бути нудними? Це залежить від того, з якого боку подивитися на цю тему.

Реклама

З цим монологом Віктор Коклюшкін виступав десять років тому. Але з того часу мало що змінилося, а навіть навпаки, ніби описав сьогоднішнє життя блогерів. Якщо ви все ще вірите блогерам та картинці у соцмережах, рекомендуємо подивитися це відео.

Впевнені, у кожного власника домашньої тварини була думка: "Якби ти тільки міг говорити". Ось і Віктор Коклюшкін в одному зі своїх монологів вирішив уявити, щоб було, якщо собака заговорив зі своїм власником.

Інші новини про зірок:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти