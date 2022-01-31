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Сценарист 50 фильмов Виктор Мережко жил и учился в Украине, но поддержал оккупацию Крыма

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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31 января, 00:15
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Чем знаменит режиссер и актер, умерший в Москве на 84 году жизни
Жизнь Виктора Мережко тесно связана с Украиной/Фото: коллаж: Wikimedia Commons, Dmitry Rozhkov/"Сегодня"
Жизнь Виктора Мережко тесно связана с Украиной/Фото: коллаж: Wikimedia Commons, Dmitry Rozhkov/"Сегодня"

30 января в Москве в возрасте 84 лет скончался известный народный артист России, режиссер и актер Виктор Мережко. Он известен благодаря своим выдающимся работам в кино и на телевидении. Несмотря на пророссийскую позицию Мережко, которую он занял в 2014 году, когда режиссер поддержал оккупацию Крыма Россией, его жизнь была тесно связана с Украиной.

Чем известен Мережко?

По сценариям Виктора Мережко сняли пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, среди которых такие известные кинокартины: "Родня", "Полёты во сне и наяву", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Одинокая женщина желает познакомиться".

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С 1990-х годов Мережко постоянно снимается как актер, в основном в криминальных сериалах. Зрители отметили его роли в телесериале "Рэкет" (1992) и сериале "Крот" (2001-2002).

В 1989-1995 годах Виктор Мережко вел популярную в СССР и России программу "Кинопанорама", откуда ушел из-за невозможности совмещать работу на двух каналах: Первом и Шестом.

Жизнь Мережко связана с Украиной, поскольку некоторое время он вместе со своей семьей проживал на родине своего отца — в селе Русская Поляна под Черкассами. Пытался поступить в Киевский политехнический институт на факультет киноинженеров, однако не выдержал вступительных экзаменов. Уехал во Львов, где поступил и окончил Украинский полиграфический институт (1961). В 1968 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии.

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Был невьездным в Украину

Как пишет Wikipedia, в 2014 году Мережко занял пророссийскую позицию и поддержал оккупацию Крыма Россией. В июле 2017 года Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну. Кроме того, режиссер — фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, незаконно посещавшее оккупированный Россией Крым, сознательно нарушая государственную границу Украины.

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