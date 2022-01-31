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Сценарист 50 фільмів Віктор Мережко жив і навчався в Україні, але підтримав окупацію Криму

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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31 січня, 00:15
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Чим знаменитий режисер і актор, який помер у Москві на 84 році життя
Життя Віктора Мережко тісно пов'язане з Україною/Фото: колаж: Wikimedia Commons, Dmitry Rozhkov/"Сьогодні"
Життя Віктора Мережко тісно пов'язане з Україною/Фото: колаж: Wikimedia Commons, Dmitry Rozhkov/"Сьогодні"

30 січня у Москві у віці 84 років помер відомий народний артист Росії, режисер та актор Віктор Мережко. Він відомий завдяки своїм видатним роботам в кіно і на телебаченні. Попри проросійську позицію Мережко, яку він зайняв у 2014 році, коли режисер підтримав окупацію Криму Росією, його життя було тісно пов'язане з Україною.

Чим відомий Мережко?

За сценаріями Віктора Мережко зняли п'ятдесят фільмів і дванадцять мультфільмів, серед яких такі відомі кінокартини: "Рідня", "Польоти уві сні і наяву", "Вас чекає громадянка Ніканорова", "Самотня жінка бажає познайомитися".

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З 1990-х років Мережко постійно знімається як актор, в основному в кримінальних серіалах. Глядачі відзначили його ролі у телесеріалі "Рекет" (1992) і серіалі "Кріт" (2001-2002).

У 1989-1995 роках Віктор Мережко вів популярну в СРСР і Росії програму "Кінопанорама", звідки пішов через неможливість поєднувати роботу на двох каналах: Першому і Шостому

Життя Мережко пов'язане з Україною, оскільки деякий час він разом зі своєю родиною проживав на батьківщині свого батька — у селі Руська Поляна під Черкасами. Намагався вступити до Київського політехнічного інституту на факультет кіноінженерів, однак не витримав вступних іспитів. Поїхав до Львова, де поступив і закінчив Український поліграфічний інститут (1961). У 1968 закінчив Всесоюзний державний інститут кінематографії.

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Хто такий Віктор Мережко?

Як пише Wikipedia, у 2014 році Мережко зайняв проросійську позицію і підтримав окупацію Криму Росією. У липні 2017 року Служба безпеки України заборонила йому в'їзд в країну. Крім того, режисер — фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, яка незаконно відвідувала окупований Росією Крим, свідомо порушуючи державний кордон України.

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