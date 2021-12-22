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В Сети обсуждают странную походку дочери Киркорова: "Красивая картинка дороже здоровья ребенка?"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
22 декабря, 10:11
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Филипп Киркоров не из тех родителей, кто будет скрывать своих детей. Артист часто публикует фото и видео с Аллой-Викторией и Мартином
В Сети обратили внимание, что дочь Филиппа Киркорова очень сильно косолапит
В Сети обратили внимание, что дочь Филиппа Киркорова очень сильно косолапит / Фото: instagram.com/fkirkorov

Певец любит устраивать сюрпризы своим детям – Алле Виктории и Мартину. Он регулярно балует звездных наследников дорогими подарками и часто выходит с ними в свет.

На днях Филипп Киркоров появился с дочкой на допремьерном показе фильма "Последний богатырь". В этот раз внимание поклонников было приковано к Алле-Виктории не из-за наряда, а в Сети обсуждали ее походку.

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Подписчики певца отметили, что девочка очень сильно косолапит, и порекомендовали Филиппу Киркорову обратить внимание на походку дочери пока не поздно.

  • "Почему Алла-Виктория всегда так косолапит при ходьбе"
  • "Филя только и делает, что самолюбованием занимается и дочери старается привить свой вкус попугая. Таскает ее с собой везде где надо и не надо! И не в ортопедической обуви! Значит что... красивая картинка дороже здоровья ребенка?"
  • "Алла-Виктория что-то очень косолапит. Надеюсь, она не только постоянно участвует в бесконечных праздниках, но и ножками ее занимаются. Танцы бы ей точно на пользу были"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

К слову, в Сети уже не раз отмечали, что дочка Филиппа Киркорова часто выглядит грустной.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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