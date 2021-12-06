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Валерий Леонтьев после двух тяжелых операций появился на публике (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
6 декабря, 10:42
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Некоторое время популярный российские певец не появлялся на светских мероприятиях из-за проблем со здоровьем
Валерий Леонтьев появился на "Песне года" после нескольких операций
Валерий Леонтьев появился на "Песне года" после нескольких операций / Фото: instagram.com/malnata54/

Но ради "Песни года" артист сделал исключение. На юбилейном концерте, который собрал множество артистов, Валерий Леонтьев появился в леопардовом пиджаке и кожаных брюках. Как пишет kp.ru, певец перенес две тяжелые операции.

Валерий Леонтьев появился на "Песне года" после двух операций
Валерий Леонтьев появился на "Песне года" после двух операций / Фото: instagram.com/valera_leontiev_forever

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В марте Леонтьеву оперировали глаза, поэтому он пока воздерживается от выходов в свет. А до этого (минувшей зимой) у него была тяжелая операция на ноги. Больные колени его беспокоят с начала "нулевых". Тогда во время концерта, исполняя сложные танцевальные "па", он повредил сначала мениск на одной ноге, потом вскоре и на второй. Видимо, старые травмы дали о себе знать, – рассказали в окружении артиста.

Отмечается, сейчас Валерий Леонтьев вернулся к работе и уже планирует давать концерты. Сам певец о своем здоровье никаких комментариев не дает.

Напомним, на юбилейном концерте "Песня года" выступила София Ротару. Также в концерте приняли участие Ани Лорак и Maruv.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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