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Вайкуле заступилась за Галкина и Пугачеву после заявлений пропагандистки Симоньян

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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28 апреля, 09:48
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Лайма Вайкуле прокомментировала заявление российской пропагандистке о семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Лайма Вайкуле ответила пропагандистке Симоньян
Лайма Вайкуле ответила пропагандистке Симоньян / Фото: Скриншот из YouTube

Пропагандистка Маргарита Симоньян назвала Галкина геем, который женился на "пожилой женщине". Лайма Вайкуле хоть сейчас и не активный пользователей соцсетей, но после таких заявлений решила нарушить молчание.

Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным. Я хорошо знаю Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Создается впечатление, что по каким-то причинам Симонян переполняет чувство ненависти к этой абсолютно счастливой и гармоничной паре. Умышленное унижение чести и достоинства их семьи, высказанное в столь неприличной форме, демонстрирует вашу профессиональную и человеческую несостоятельность, – написала певица в Instagram

Лайма Вайкуле отметила, что Пугачева и Галкин не обращают внимание на заявления Симоньян
Лайма Вайкуле отметила, что Пугачева и Галкин не обращают внимание на заявления Симоньян / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

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Близкая подруга Аллы Пугачевой высказывания Симоньян о звездной паре назвала "банальным словесным поносом".

Все это не делает вам чести, показывает низкий уровень вашей культуры и интеллекта. Что же касается Аллы и Максима, я уверена, что они не придают большого значения вашим подлым "комариным укусам". Мы, их друзья, со своей стороны не можем оставить ваши выпады без внимания.

Напомним, ранее Потап предложил пропагандистке Симоньян рассказать об ориентации Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Сергея Лазарева.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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