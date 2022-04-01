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Замість люксових брендів! Ольга Бузова стала обличчям туалетного паперу

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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1 квітня, 20:20
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Російські зірки не скоро зможуть рекламувати дорогі люксові бренди, а гроші заробляти якось треба. Але Оля Бузова не розгубилася
Ольга Бузова стане обличчям туалетного паперу
Ольга Бузова стане обличчям туалетного паперу / Фото: instagram.com/buzova86

Санкції змушують російських зірок йти на "відчайдушні заходи". Так, Лоліта залишиться без варення через ціни на російський цукор, Евеліна Бледанс сама миє унітази, а Ольга Бузова рекламує туалетний папір.

Російська співачка та телеведуча, сидячи на унітазі, порадувала своїх шанувальників черговою рекламною кампанією зі своєю участю. Цього разу Бузова прикрасить обличчям туалетний папір.

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Мої добрі, не знала, як вам сказати, але хочеться поділитися такою цікавою, незвичайною новиною. Справа в тому, що з сьогоднішнього я стаю обличчям туалетного паперу. Тепер Бузова буде у кожному туалеті, – повідомила Оля у своєму Telegram.

Варто зазначити, що Бузова з радістю могла б рекламувати щось більше, але вирішила підтримати путінський режим і війну в Україні... тому, Олю, до зустрічі в туалеті!

До речі, Росія останні кілька тижнів уже відчуває вплив санкцій за напад на Україну:

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Але чи ще буде! Кожен, хто підтримує війну проти України або схвалює її своїм мовчанням, відповість за все та відчує на собі всі наслідки війни – справедливість переможе!

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Марія Коробова
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