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Водій, що віз Ксенію Собчак в аеропорт, визнав свою провину в смертельній ДТП

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
10 жовтня, 20:10
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Водій елітного таксі, в якому їхала Ксенія Собчак, визнав свою провину в смертельній ДТП. Вночі, 9 жовтня, автомобіль Mercedes виїхав на зустрічну смугу і врізався у Volkswagen, дві пасажирки якого загинули
Водій, що віз Ксенію Собчак в аеропорт Сочі, визнав свою провину в смертельному ДТП
Водій, що віз Ксенію Собчак в аеропорт Сочі, визнав свою провину в смертельному ДТП / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Олег Цой, віз Ксенію в аеропорт, порушив правила дорожнього руху, виїхавши на зустрічну смугу.

Сам водій в коментарі Telehram-каналу Baza заявив, що пасажири не просили його прискорити рух автомобіля. В Instagram Ксенія Собчак підтвердила цю інформацію.

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Кримінальну справу порушили за ч. 3 ст. 264 КК РФ (Порушення особою, яка керує автомобілем, правил дорожнього руху, що призвело з необережності до смерті людини). Олег визнав свою провину.

Фото: Telegram-канал "Підйом"

Що сталося?

За попередньою інформацією, в суботу, 9 жовтня, на шосе з Адлера до Червоної Поляни зіткнулися Mercedes і Volkswagen, коли водій першого авто виїхав на зустрічну смугу для обгону.

Одна з пасажирок Volkswagen померла на місці, а її подруга і водій були госпіталізовані. Пізніше друга дівчина померла в лікарні.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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