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Воссоединения не будет? Продюсер Тату опроверг заявление Катиной и запретил ей петь хиты группы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
3 октября, 16:27
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Сергей Галоян "отнял" у бывших участниц Тату десять песен из репертуара группы, включая самые известные – "Я сошла с ума" и "Нас не догонят"
Сергей Галоян высказался против воссоединения группы Тату
Сергей Галоян высказался против воссоединения группы Тату / Фото: Коллаж: Сегодня

Накануне экс-участница Тату Лена Катина анонсировала воссоединение группы. Официальный трибьют, по словам певицы, запланирован на весну 2022 года.

Спустя некоторое время один из основателей группы, продюсер и автор песен Сергей Галоян отреагировал на эту новость. В сторис он написал, что "никакого трибьюта 2022 не будет" и обратился с Лене Катиной:

Ребят, никакого трибьюта 2022 нее будет, я не давал разрешение и не собираюсь. Лена Катина, умей договариваться со всеми сторонами.

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Скриншот: stories/sergiogaloyan

Продюсер также сообщил, что запрещает Лене Катиной публично исполнять песни Тату, написанные им. В противном случае Галоян угрожает обратиться в арбитражный суд с иском о незаконном использовании песен, на которые он имеет авторское право.

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Скриншот: stories/sergiogaloyan

Сергей Галоян – это российский композитор, музыкальный продюсер и один из создателей группы Тату. Он написал музыку к песням "Я сошла с ума", "Нас не догонят", "Полчаса", "Я твоя не первая".

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Лена Катина также рассказала о сериале про Тату, в котором они якобы снимутся вместе с Волковой. Премьера его состоится "на одной из самых крупных стриминговых площадок". Волкова публично эту информацию пока не прокомментировала.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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