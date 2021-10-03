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Возз'єднання не буде? Продюсер Тату спростував заяву Катіної і заборонив їй співати хіти групи

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
3 жовтня, 16:27
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Сергій Галоян "відняв" у колишніх учасниць Тату десять пісень з репертуару групи, включаючи найвідоміші – "сошла с ума" і "Нас не догонят"
Сергій Галоян висловився проти возз'єднання групи Тату
Сергій Галоян висловився проти возз'єднання групи Тату / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні екс-учасниця Тату Лєна Катіна анонсувала возз'єднання групи. Офіційний триб'ют, за словами співачки, заплановано на весну 2022 року.

Через деякий час один із засновників групи, продюсер і автор пісень Сергій Галоян відреагував на цю новину. В Сторіс він написав, що "ніякого триб'юту не буде" і звернувся до Лєни Катіної:

Ніякого триб'юту 2022 не буде, я не давав дозвіл і не збираюся. Лєна Катіна, вмій домовлятися з усіма сторонами.

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Скріншот: instagram.com/stories/sergiogaloyan

Продюсер також повідомив, що забороняє Лєні Катіній публічно виконувати пісні Тату, написані ним. В іншому випадку Галоян загрожує звернутися в арбітражний суд з позовом про незаконне використання пісень, на які він має авторське право.

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Скріншот: instagram.com/stories/sergiogaloyan

Сергій Галоян – це російський композитор, музичний продюсер і один з творців групи Тату. Він написав музику до пісень "Я сошла с ума", "Нас не догонят", "Полчаса", "Я твоя не первая".

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Лєна Катіна також розповіла про серіалі про Тату, в якому вони нібито знімуться разом із Юлею Волковою. Прем'єра його відбудеться "на одному з найбільших стрімінгових майданчиків". Волкова публічно цю інформацію поки не прокоментувала.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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