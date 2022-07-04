Вылитая Примадонна: в Сети обсуждают внешность двухлетней внучки Аллы Пугачевой (фото)

Дочь племянника певицы растет копией своей звездной бабушки. Мама девочки показала фото подросшей Аллы

В Сети появилось фото подросшей внучки Пугачевой / Фото: instagram.com/alla_orfey

Пока все внимание публики приковано к переезду Максима Галкина и Аллы Пугачовой в Юрмалу, в Сети появилось фото внучки Примадонны.

Двухлетняя Алла – дочь племянника певицы Владислава и его супруги Гузели. Девочка родилась в 2020 году и совсем скоро пойдет в детский сад.

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Фотографией подросшей родственницы Примадонны поделился российский Telegram-канал "Звездач".

Скриншот – t.me/zvezdach_mag

Кроме имени у девочки еще и очень похожие черты лица. Даже мама Аллы отмечает, что дочь настоящая копия звездной бабушки.

Алла Пугачева растет! В сентябре в садик собираемся начать ходить на полдня. Отдыхаем летом в Москве, так как по состоянию Влада мы не можем ездить. Она уже стала самостоятельной. 3 августа ей будет два года. Она копия Пугачевых!- рассказала супруга Влада Пугачева.

Алла Пугачева в детстве/Фото: открытые источники

Напомним, Владислав Пугачев – родной племянник Аллы Борисовны, сын младшего брата исполнительницы. Родственник Примадонны известен своими скандалами. Его обвиняли в мошенничестве. Алла Борисовна довольно близка с племянником и не раз помогала решать его материальные проблемы.

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Ранее пропагандист Антон Красовский заверил, что он он знает шокирующие подробности из биографии исполнительницы.