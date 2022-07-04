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Вилита Примадонна: у Мережі обговорюють зовнішність дворічної внучки Алли Пугачової (фото)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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4 липня, 18:38
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Дочка племінника співачки росте копією своєї зіркової бабусі. Мама дівчинки показала фото Алли, що підросла
У Мережі з'явилося фото внучки Пугачової, що підросла
У Мережі з'явилося фото внучки Пугачової, що підросла

Поки вся увага публіки прикута до переїзду Максима Галкіна та Алли Пугачової до Юрмали, у Мережі з'явилося фото онуки Примадонни

Дворічна Алла – дочка племінника співачки Владислава та його дружини Гузелі. Дівчинка народилася в 2020 році і незабаром піде в дитячий садок.

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Фотографією родички Примадонни, що підросла, поділився російський Telegram-канал "Звездач".

Скріншот – t.me/zvezdach_mag

Окрім імені у дівчинки ще й дуже схожі риси обличчя. Навіть мама Алли зазначає, що дочка – справжня копія зіркової бабусі.

Алла Пугачова росте! У вересні до садка збираємося почати ходити на півдня. Відпочиваємо влітку у Москві, оскільки за станом Влада ми не можемо їздити. Вона вже стала самостійною. 3 серпня їй буде два роки. Вона копія Пугачових!- Розповіла дружина Влада Пугачова.

Алла Пугачова у дитинстві/Фото: відкриті джерела

Нагадаємо, Владислав Пугачов – рідний племінник Алли Борисівни, син молодшого брата виконавиці. Родич Примадонни відомий своїми скандалами. Його звинувачували у шахрайстві. Алла Борисівна досить близька із племінником і неодноразово допомагала вирішувати його матеріальні проблеми.

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Раніше пропагандист Антон Красовський запевнив, що він знає шокуючі подробиці з біографії виконавиці.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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