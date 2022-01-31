До дня народження Юлії Началової: 3 головні особисті драми з життя покійної співачки

Досі не віриться, що Юлії Началової більше немає в живих. І сьогодні, у день народження, рідні та шанувальники таланту шанують її пам'ять...

Сьогодні у співачки був би день народження / Фото: открытые источники

31 січня – день народження Юлії Началової. Сьогодні вона відзначала б свій 41-й день народження, але, на жаль, до цього свята артистка не дожила: її життя раптово обірвала зупинка серця на тлі зараження крові. Віддаючи данину пам'яті зірці, згадуємо особисті драми, які зіграли свою роль.

Юлія Началова / Фото: Instagram

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Перший невдалий шлюб із Дмитром Ланським та розставання через зраду

Багато шанувальників знаменитої артистки звинувачують першого чоловіка Юлії Началової у тому, що пережита кризова ситуація з ним стала першою в низці непростих подій, які спровокували проблеми зі здоров'ям співачки. Нагадаємо, у студентські роки Юлія Началова познайомилася з колишнім учасником гурту "Прем'єр-міністр" – Дмитром Ланським. Їхні стосунки розвивалися стрімко. Тому артистка, отримавши пропозицію руки та серця, негайно відповіла згодою. У той період артистка розпочала свої експерименти з вагою, які чоловік лише підтримував. Вона сиділа на дієтах, нічого не їла і згодом посадила нирки. В той час Началова важила всього 42 кг і страждала на анорексію. Щоправда, Дмитро Ланський завжди заперечував, що змушував кохану худнути.

Проблеми з вагою та здоров'ям стали посилюватися, коли пара вирішила розлучитися. Стало відомо, що Юлія Началова застала чоловіка в обіймах коханки. На тлі особистої драми, дієти та надто низької ваги Юлія Началова дізналася, що не зможе мати дітей. Почувши невтішний діагноз, вона розлучилася з чоловіком і розпочала відновлювальний процес для свого здоров'я.

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Юлія Началова та Дмитро Ланской / Фото: Globallookpress.com

Нова сім'я з Євгеном Алдоніним, народження доньки та знову крах сім'ї

Юлія Началова все ж таки змогла стати мамою, але щастя материнства вона зазнала вже у стосунках із футболістом Євгеном Алдоніним, який буквально обожнював кохану. Пізніше у пари з'явилася дочка Віра. Але цей союз був приречений. Коли дитині виповнилося п'ять років, подружжя розлучилося. Як виявилося, усьому виною була відстань. Алдонін часто був на зборах, Началова – на студії та на гастролях. Але все ж таки парі вдалося розлучитися мирно і підтримувати добрі стосунки заради спільної доньки.

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Юлія Началова та Євген Алдонін / Фото: открытые источники

Ще одне кохання, яке принесло біль і розчарування

Після розлучення з другим чоловіком Юлія Началова закрутила роман із хокеїстом Олександром Фроловим. Пара була разом 6 років, але весілля вони так і не зіграли. У 2016-му році Юлія та Олександр розлучилися, не останню роль у цьому знову зіграла завантаженість пари. Екс-пару також пов'язували фінансові відносини.

Так, вони жили у чотирикімнатній квартирі у центрі Москви, яку співачці залишив після розлучення її другий чоловік Євген Алдонін. Але в якийсь період артистці знадобилися гроші на запис нового альбому та закордонний тур. Вона попросила їх у Фролова, а натомість переписала частину квартири на нього. Ця сума становила 20 млн рублів. Але вже за 3 роки Началова подала до суду, повідомивши, що жодних грошей від Фролова так і не отримала. Чоловік пізніше стверджував, що всі гроші Началовій виплатив, а вона просто хоче стягнути з нього повторно 20 мільйонів рублів. У результаті вже після смерті співачки суд став на бік Фролова.

Сьогодні Юлії Началовій виповнився б 41 рік / Фото: открытые источники

Пережиті драми у житті сильно вплинули на здоров'я Началової. Також зіграли свою роль та комплекси, нав'язані їй чоловіками та суспільством. Так, після пологів зірка наважилася на пластику грудей, але під час однієї з операцій щось пішло не так, після сепсису почалися проблеми із нирками. Також на тлі стресів та постійного схуднення у Юлії Началової почалася подагра, діабет і системний червоний вовчак. В результаті організм не витримав і життя артистки раптово обірвалося у віці 38 років. У Юлії Началової залишилася донька Віра, яка також має блискучий вокальний талант, батьки, друзі та величезна армія шанувальників.

Згадаймо кілька хітів Юлії Началової.

"Герой не моего романа"

"Буду рядом"

"Я выбираю"

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