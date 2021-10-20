Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Барселона - Динамо: онлайн 🤐 Темникгейт 🚑 Советы доктора Комаровского 👑 Мисс Украина-2021

Альбом Кароль

Ивлеева и Собчак

Miss Ukraine

Игра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Хэллоуин 2021
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Запрещенного в Украине Сергея Безрукова госпитализировали

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
20 октября, 16:21
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российский актер попал в больницу после заражения коронавирусной инфекцией. Сергей Безруков раскрыл подробности госпитализации и рассказал о своем состоянии
Сергей Безруков попал в больницу
Сергей Безруков попал в больницу / Фото: instagram.com/s_bezrukov

Российский актер, которого захейтили из-за высказываний о политической ситуации в Украине, переносит COVID-19 в легкой форме. Об этом он рассказал у себя в Instagram.

Безруков объяснил, что лечь в больницу он решил, потому что у него нет возможности самоизолироваться.

Реклама

Я бы ушел на удаленку, но мне некуда, так как у меня в квартире нет отдельной комнаты, плюс у меня дети маленькие. А дача находится слишком далеко от Москвы, – сказал актер.

Скриншот: Instagram

Все спектакли с участием актера отменены.

Напомним, Сергей Безруков попал в базу "Миротворца" в 2017 году за незаконный визит в оккупированный Крым.

Как актер он прославился после исполнения роли Саши Белого в криминальной саге "Бригада" (2002). Также снимался в других кинокартинах: "Участок" (2003), "Московская сага" (2004), "Есенин" (2005), "Мастер и Маргарита" (2005), "Пушкин. Последняя дуэль" (2006), "Каникулы строго режима" (2009), "Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011), "Годунов" (2018), "Заповедник" (2018). В 2008 году получил звание Народного артиста России.

Реклама

Ранее сообщалось, Александр Серов был госпитализирован с COVID-19. Певец находится в тяжелом состоянии.

Другие новости о звездах:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Опрос
Ближайшие события

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Анджелина Джоли на обложке ELLE
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять