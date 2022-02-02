Здоровье не позволяет: 76-летний Вячеслав Добрынин не смог выйти на сцену на юбилее Лещенко

Как стало известно, артист, который писал песни всей российской эстраде – начиная с Валентины Легкоступовой и заканчивая Аллой Пугачевой, не смог подняться на сцену на юбилее Льва Лещенко.
76-летний Добрынин из-за проблем со здоровьем теперь редко бывает на мероприятиях и концертах. Но он уважил своего старого друга, певца Льва Лещенко, который дал юбилейный концерт в московском "Крокус Сити Холле". Правда, сам артист находился в зале. И в антракте к нему подошли многочисленные поклонники, которые хотели получить автограф. На вопрос о том, будет ли он в этот вечер выступать, Вячеслав Добрынин ответил так:
Нет. Я болею. Очень хочется уже. Но в этом году вряд ли. Здоровье не позволяет,
- такую информацию публикует "КП.ру".
Далее по теме
Те, кто находился в зале рядом с мэтром, отметили, что артист передвигался тяжело, его под руку сопровождал товарищ.
Что известно о здоровье Вячеслава Добрынина?
Напомним, осенью 2018-го года пресса сообщала, что у Вячеслава Добрынина инсульт. Позже Лев Лещенко добавлял, что это была транзиторная ишемическая атака – микроинсульт без последствий в виде паралича и повреждения тканей мозга. После такого артисту нужна была длительная реабилитация. Также позже оказалось, что ситуация со здоровьем у артиста еще более тяжелая. Была и другая болезнь, на которую намекал тот же Лещенко, но других подробностей пока что нет.
Добрынин написал такие известные песни: "Не сыпь мне соль на рану", "Бабушки-старушки", "Не забывайте друзей", "Синий туман", "Я боюсь твоей любви" и многие другие.
Также сегодня обсуждают состояние здоровья Софии Ротару после Омикрона.