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Здоровье не позволяет: 76-летний Вячеслав Добрынин не смог выйти на сцену на юбилее Лещенко

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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2 февраля, 19:50
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Впервые за долгое время легендарный артист Вячеслав Добрынин появился на публике. Но теперь поклонники еще больше переживают о его здоровье
Вячеслав Добрынин сейчас очень редко появляется на публике
Вячеслав Добрынин сейчас очень редко появляется на публике / Фото: открытые источники

Как стало известно, артист, который писал песни всей российской эстраде – начиная с Валентины Легкоступовой и заканчивая Аллой Пугачевой, не смог подняться на сцену на юбилее Льва Лещенко.

76-летний Добрынин из-за проблем со здоровьем теперь редко бывает на мероприятиях и концертах. Но он уважил своего старого друга, певца Льва Лещенко, который дал юбилейный концерт в московском "Крокус Сити Холле". Правда, сам артист находился в зале. И в антракте к нему подошли многочисленные поклонники, которые хотели получить автограф. На вопрос о том, будет ли он в этот вечер выступать, Вячеслав Добрынин ответил так:

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Вячеслав Добрынин редко появляется на публике / скриншот видео

Нет. Я болею. Очень хочется уже. Но в этом году вряд ли. Здоровье не позволяет,

- такую информацию публикует "КП.ру".

Те, кто находился в зале рядом с мэтром, отметили, что артист передвигался тяжело, его под руку сопровождал товарищ.

Что известно о здоровье Вячеслава Добрынина?

Напомним, осенью 2018-го года пресса сообщала, что у Вячеслава Добрынина инсульт. Позже Лев Лещенко добавлял, что это была транзиторная ишемическая атака – микроинсульт без последствий в виде паралича и повреждения тканей мозга. После такого артисту нужна была длительная реабилитация. Также позже оказалось, что ситуация со здоровьем у артиста еще более тяжелая. Была и другая болезнь, на которую намекал тот же Лещенко, но других подробностей пока что нет.

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Вячеслав Добрынин скучает по сцене / скриншот

Добрынин написал такие известные песни: "Не сыпь мне соль на рану", "Бабушки-старушки", "Не забывайте друзей", "Синий туман", "Я боюсь твоей любви" и многие другие.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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