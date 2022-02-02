Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🏅 Олімпіада 2022 📲 Технології, що змінюють життя 🚓 ДТП із Трухіним ✌ Переговори Джонсона та Зеленського
Поиск на segodnya.ua

Шакірі - 45

Діти Куравльова

Вакарчук про сина

Собчак vs Шнуров

Лепс браконьєр

Одкровення Сумської
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Здоров'я не дозволяє: 76-річний В'ячеслав Добринін не зміг вийти на сцену на ювілеї Лещенка

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 лютого, 19:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вперше за довгий час легендарний артист В'ячеслав Добринін з'явився на публіці. Але тепер шанувальники ще більше переймаються його здоров'ям
В'ячеслав Добринін зараз дуже рідко з'являється на публіці
В'ячеслав Добринін зараз дуже рідко з'являється на публіці / Фото: открытые источники

Як стало відомо, артист, який писав пісні всій російській естраді – починаючи з Валентини Легкоступової та закінчуючи Аллою Пугачовою, не зміг піднятися на сцену на ювілеї Льва Лещенка

76-річний Добринін через проблем зі здоров'ям тепер рідко буває на заходах та концертах. Але він шанував свого старого друга, співака Льва Лещенка, який дав ювілейний концерт у московському "Крокус Сіті Холлі". Щоправда, сам артист перебував у залі. І в антракті до нього підійшли численні шанувальники, котрі хотіли отримати автограф. На питання про те, чи буде він цього вечора виступати, В'ячеслав Добринін відповів так:

Реклама
В'ячеслав Добринін рідко з'являється на публіці

Ні. Я хворію. Дуже хочеться. Але цього року навряд. Здоров'я не дозволяє,

- таку інформацію публікує КП.ру ".

Ті, хто перебував у залі поруч із метром, зазначили, що артист пересувався важко, його під руку супроводжував товариш.

Що відомо про здоров'я В'ячеслава Добриніна?

Нагадаємо, восени 2018 року преса повідомляла, що у В'ячеслава Добриніна інсульт. Пізніше Лев Лещенко додавав, що це була транзиторна ішемічна атака – мікроінсульт без наслідків у вигляді паралічу та пошкодження тканин мозку. Після такого артисту була потрібна тривала реабілітація. Також пізніше виявилося, що ситуація зі здоров'ям у артиста ще тяжча. Була й інша хвороба, на яку натякав той самий Лещенко, але інших подробиць поки що немає.

Реклама
В'ячеслав Добринін нудьгує за сценою / скріншот

Добринін написав такі відомі пісні: "Не сыпь мне соль на рану", "Бабушки-старушки", "Не забывайте друзей", "Синий туман", "Я боюсь твоей любви" та багато інших.

Також сьогодні обговорюють стан здоров'я Софії Ротару після Омікрона

Реклама

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
"Океан Ельзи" - про весну
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
2 лютого. Євген Гребінка. Рівно 210 років тому народився Євген Гребінка, прозаїк, поет, байкар, видавець, перекладач, меценат, громадський діяч, автор легендарного романсу “Очи черные”.
Історія дня - за хвилину
Сімейне селфі
Чи схожа дочка Сергія Притули на тата?
Більше фото
Цитата дня

Непрофесіонали заполонили весь ринок. А так хочеться все-таки, щоб на майданчику були люди з гарною школою

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумська Актриса, Народна артистка України
Відверте інтерв'ю актриси

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти