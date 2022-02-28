Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua

Скандали Єгорової

Що з королевою?

План Бобула

Близнюки Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Зеленський протистоїть диктатору! Зірка серіалу Друзі у захваті від сміливості президента України

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 лютого, 18:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американський актор Девід Швіммер також не обійшов стороною війну в Україні, яку розпочав Путін
Девід Швіммер висловив своє захоплення Володимиру Зеленському.
Девід Швіммер висловив своє захоплення Володимиру Зеленському. / Фото: Instagram, Офис Президента Украины

Зірки з Заходу разом з усіма переживають за українців, які страждають внаслідок нападу Путіна. Так, Дженніфер Еністон приєдналась до збору коштів для допомоги українським біженцям.

Також до підтримки України приєднався ще одний актор "Друзів" Девід Швіммер. У Instagram він закликав своїх шанувальників у всьому світі також жертвувати гроші на допомогу українцям.

Реклама

Окрім того артист публічно висловив своє захоплення президентом України Володимиром Зеленським за його безстрашну та рішучу позицію та дії після нападу Росії на Україну.

Також він процитував слова українського очільника про відмову від евакуації з Києва до США.

Реклама

Президента України Володимира Зеленського попросили евакуювати з Києва за розпорядженням уряду США, але він відхилив цю пропозицію. Зеленський сказав: "Бій тут. Мені потрібні боєприпаси, а не поїздка, – написав актор.

Девід Швіммер зазначив, що Володимр Зеленський має єврейське коріння і багато його родичів загинули під час Голокосту:

Він єврей. Його дід воював з фашистами у Другій світовій війні. Багато його родичів було вбито під час Голокосту. Він протистоїть диктатору. Тому що він сміливий. Тому що він знає, що станеться, якщо ви цього не зробите, – написав актор.

Швіммер ще розмістив в Instagram-акаунті посилання на міжнародну благодійну організацію, яка займається евакуацією українських громадян, а також постачає для військових та цивільних потерпілих медичну допомогу. Він закликав небайдужих пожертувати, аби якось допомогти Україні у воєнний час.

Нагадаємо, Джим Керрі навав Путіна "політичним придурком". Також співачка Мадонна заявила, що агресор порушив усі існуючі договори про права людини.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Топ YouTube
ТОП-10 найпопулярніших відео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
28 лютого. Уоллес Карозерс. Цього дня 87 років тому американець синтезував перше у світі синтетичне волокно – нейлон…
Історія дня - за хвилину
Тоді і зараз
Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
Більше фото
Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
Читати інтерв'ю

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти