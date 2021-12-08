Земфира проиграла иск на 1,5 миллиона рублей к писателю, который назвал ее наркоманкой

Популярная исполнительница требовала в суде, чтобы писатель Евгений Гришковец отказался от своих слов касательно ее нового альбома и выплатил круглую суму компенсации

Суд отказал Земфире в финансовой компенсации со стороны критика Евгения Гришковец / Фото: instagram.com/zemfiralive

Почти год назад, впервые за восемь лет, известная певица выпустила новый альбом "Бордерлайн". Поклонники отнеслись к долгожданной пластинке двояко: многие обрадовались, что Земфира сделала ее в своей привычной манере, другие же сочли работу слишком депрессивной и мрачной.

Известный драматург Евгений Гришковец тоже довольно резко раскритиковал "Бордерлайн" и даже заявил, что певица создавала его, находясь под действием наркотических веществ.

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Человек позволяет себе вытащить из себя что угодно, все без исключения: наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм – и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь. Она наркоманка и это наркоманские песни, – сказал Гришковец.

Известный драматург обвинил Земфиру в наркомании / Фото: facebook.com/zemfiraramazanova

Такое высказывание оскорбило Земфиру, и она решила разобраться с критиком согласно законодательству. Команда артистки составила против него иск о защите чести и достоинства, и направила его в суд.

В документе была подробно описана претензия певицы, а также содержалось требование, чтобы Евгений выплатил ей 1,5 миллиона рублей компенсации.

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Пресс-служба Останкинского районного суда Москвы сообщила Starhit, что иск все же был отклонен. Теперь никаких выплат Земфира не получит, а Евгений Гришковец не будет вынужден отказываться от своих слов касательно самой певицы и ее альбома.

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