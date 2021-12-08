Земфіра програла позов на 1,5 мільйона рублів до письменника, який назвав її наркоманкою

Популярна виконавиця вимагала у суді, щоб письменник Євген Гришковець відмовився від своїх слів щодо її нового альбому та виплатив круглу суму компенсації

Суд відмовив Земфірі у фінансовій компенсації з боку критика Євгена Гришковця / Фото: instagram.com/zemfiralive

Майже рік тому, вперше за вісім років, відома співачка випустила новий альбом "Бордерлайн". Шанувальники поставилися до довгоочікуваної платівки двояко: багато хто зрадів, що Земфіра зробила її у своїй звичній манері, інші ж вважали роботу надто депресивною та похмурою.

Відомий драматург Євген Гришковець теж досить різко розкритикував "Бордерлайн" і навіть заявив, що співачка створювала його під впливом наркотичних речовин.

Реклама

Людина дозволяє собі витягти з себе будь-що, все без винятку: наркотичні кошмари і весь свій наркотичний егоїзм – і викласти його тим людям, які вісім років чекали хоч чогось. Вона наркоманка і це наркоманські пісні, – сказав Гришковець.

Відомий драматург звинуватив Земфіру у наркоманії / Фото: facebook.com/zemfiraramazanova

Таке висловлювання образило Земфіру, і вона вирішила розібратися з критиком згідно із законодавством. Команда артистки склала проти нього позов про захист честі та гідності та направила його до суду.

У документі було детально описано претензію співачки, а також містилась вимога, щоб Євген виплатив їй 1,5 мільйона рублів компенсації.

Реклама

Прес-служба Останкинського районного суду Москви повідомила Starhit, що позов все ж таки був відхилений. Тепер жодних виплат Земфіра не отримає, а Євген Гришковець не буде змушений відмовлятися від своїх слів щодо самої співачки та її альбому.

Читайте також: