Земфіра програла позов на 1,5 мільйона рублів до письменника, який назвав її наркоманкою

Майже рік тому, вперше за вісім років, відома співачка випустила новий альбом "Бордерлайн". Шанувальники поставилися до довгоочікуваної платівки двояко: багато хто зрадів, що Земфіра зробила її у своїй звичній манері, інші ж вважали роботу надто депресивною та похмурою.
Відомий драматург Євген Гришковець теж досить різко розкритикував "Бордерлайн" і навіть заявив, що співачка створювала його під впливом наркотичних речовин.
Людина дозволяє собі витягти з себе будь-що, все без винятку: наркотичні кошмари і весь свій наркотичний егоїзм – і викласти його тим людям, які вісім років чекали хоч чогось. Вона наркоманка і це наркоманські пісні, – сказав Гришковець.
Таке висловлювання образило Земфіру, і вона вирішила розібратися з критиком згідно із законодавством. Команда артистки склала проти нього позов про захист честі та гідності та направила його до суду.
У документі було детально описано претензію співачки, а також містилась вимога, щоб Євген виплатив їй 1,5 мільйона рублів компенсації.
Прес-служба Останкинського районного суду Москви повідомила Starhit, що позов все ж таки був відхилений. Тепер жодних виплат Земфіра не отримає, а Євген Гришковець не буде змушений відмовлятися від своїх слів щодо самої співачки та її альбому.
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