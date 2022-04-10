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Знаменитые носильщики гробов из вирусного видео пожертвовали Украине 250 тысяч долларов

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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10 апреля, 22:11
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Мировые знаменитости всеми силами поддерживают Украину, которая прямо сейчас отражает атаки российских оккупантов. Среди них даже мем Coffin Dance
Коллектив понимает всю серьезность ситуации в Украине
Коллектив понимает всю серьезность ситуации в Украине / Фото: Facebook, скриншот

Пока наши читатели обсуждали тот факт, что Билли Айлиш посвятила украинцам песню и призвала мировых лидеров действовать, стало известно о том, что выразили поддержку и помогли финансово знаменитые носильщики гробов из вирусного видео.

Сообщается, что рекламное агентство Zlodei Advertising превратило знаменитый мем из вирусного видео группы носителей гробов из Ганы в NFT-токен. Он был продан на NFT-аукционе за 327 эфиров, что составляет $1 047 806. И 25% от продаж NFT-токена всемирно известного мема Coffin Dance пойдет на помощь украинским военным!

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$250 тысяч от продажи NFT-токена пойдет на помощь украинским военным, в фонд "Повернись живим". Также $500 тыс. получат сами герои вирусного видео, мема и NFT-токена и $250 тыс. получит рекламное агентство. Это, кстати, первая монетизация для танцующих носителей гробов.

24 февраля в 5 утра Россия атаковала Украину без объявления войны и начала бомбить мирные украинские города. Это сражение не только за Украину, но и за всю свободную Европу, если Украина не устоит, мир может оказаться на пороге третьей мировой войны,

– говорит лидер гробовщиков Бенджамин Айду.

Больше смотрите в видео далее.

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Напомним, Coffin Dance стали всемирно известным мемом, когда на видео с носителями гробов наложили композицию Vicetone & Tony Igy — Astronomia. Чаще всего его ассоциируют с COVID-19.

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Нам только остается поблагодарить участников мема Coffin Dance за позицию и помощь!

Не пропустите также, кто из мировых звезд-рокеров поддерживает Украину.

Читайте наши новости в telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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