Знаменитые носильщики гробов из вирусного видео пожертвовали Украине 250 тысяч долларов

Пока наши читатели обсуждали тот факт, что Билли Айлиш посвятила украинцам песню и призвала мировых лидеров действовать, стало известно о том, что выразили поддержку и помогли финансово знаменитые носильщики гробов из вирусного видео.
Сообщается, что рекламное агентство Zlodei Advertising превратило знаменитый мем из вирусного видео группы носителей гробов из Ганы в NFT-токен. Он был продан на NFT-аукционе за 327 эфиров, что составляет $1 047 806. И 25% от продаж NFT-токена всемирно известного мема Coffin Dance пойдет на помощь украинским военным!
$250 тысяч от продажи NFT-токена пойдет на помощь украинским военным, в фонд "Повернись живим". Также $500 тыс. получат сами герои вирусного видео, мема и NFT-токена и $250 тыс. получит рекламное агентство. Это, кстати, первая монетизация для танцующих носителей гробов.
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24 февраля в 5 утра Россия атаковала Украину без объявления войны и начала бомбить мирные украинские города. Это сражение не только за Украину, но и за всю свободную Европу, если Украина не устоит, мир может оказаться на пороге третьей мировой войны,
– говорит лидер гробовщиков Бенджамин Айду.
Больше смотрите в видео далее.
Напомним, Coffin Dance стали всемирно известным мемом, когда на видео с носителями гробов наложили композицию Vicetone & Tony Igy — Astronomia. Чаще всего его ассоциируют с COVID-19.
Нам только остается поблагодарить участников мема Coffin Dance за позицию и помощь!
Не пропустите также, кто из мировых звезд-рокеров поддерживает Украину.
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