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Знамениті носії трун з вірусного відео пожертвували Україні 250 тисяч доларів

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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10 квітня, 22:11
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Світові знаменитості всіма силами підтримують Україну, яка зараз відбиває атаки російських окупантів. Серед них навіть маємо Coffin Dance
Колектив розуміє всю серйозність ситуації в Україні
Колектив розуміє всю серйозність ситуації в Україні / Фото: Facebook, скріншот

Поки що наші читачі обговорювали той факт, що Біллі Айліш присвятила українцям пісню і закликала світових лідерів діяти, стало відомо про те, що висловили підтримку та допомогли фінансово знамениті носії трун з вірусного відео.

Повідомляється, що рекламне агентство Zlodei Advertising перетворило знаменитий мем із вірусного відео групи носіїв трун з Гани на NFT-токен. Він був проданий на NFT-аукціоні за 327 ефірів, що становить $1 047 806. І 25% від продажів NFT-токену всесвітньо відомого мема Coffin Dance піде на допомогу українським військовим!

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$250 тисяч від продажу NFT-токену піде на допомогу українським військовим у фонд "Повернись живим". Також $500 тис. отримають самі герої вірусного відео, мема та NFT-токена та $250 тис. отримає рекламне агентство. Це, до речі, перша монетизація для носіїв трун, що танцюють.

24 лютого о 5 ранку Росія атакувала Україну без оголошення війни та почала бомбити мирні українські міста. Ця битва не лише за Україну, а й за всю вільну Європу, якщо Україна не встоїть, світ може опинитися на порозі третьої світової війни,

– каже лідер трунарів Бенджамін Айду.

Більше дивіться у відео.

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Нагадаємо, Coffin Dance стали всесвітньо відомим мемом, коли на відео з носіями трун наклали композицію Vicetone & Tony Igy – Astronomia. Найчастіше його асоціюють із COVID-19.

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Нам тільки залишається подякувати учасникам мема Coffin Dance за позицію та допомогу!

Не пропустіть також, хто зі світових зірок-рокерів підтримує Україну.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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