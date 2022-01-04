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Звезда Мажора Прилучный после тяжелого развода с Муцениеце купил 8-летнему сыну квартиру

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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4 января, 17:35
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Актер активно участвует в жизни детей после развода с женой. И уже сейчас он задумывается о будущем сына и дочери
Павел Прилучный активно общается со своими детьми после развода с Агатой Муцениеце.
Павел Прилучный активно общается со своими детьми после развода с Агатой Муцениеце. / Фото: bugevuge

Два года назад Агата Муцениеце и Павел Прилучный, который рассказал о проблемах со здоровьем, расстались с громким скандалом после девяти лет брачной жизни. Их дети – восьмилетний Тимофей и пятилетняя Мия остались жить с мамой.

Несмотря на тяжелый период развода, актерам наконец удалось наладить контакт ради детей. И теперь звезда сериала "Мажор" частенько проводит досуг с малышами и возит их на отдых.

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Павел Прилучный с дочерью и сыном.
Павел Прилучный с дочерью и сыном. / Фото: bugevuge

Также ежемесячно 34-летний актер выплачивает алименты – почти 37 тысяч гривен на ребенка. Более того, он уже задумывается о будущей жизни мальчика и девочки.

Как стало известно, недавно Павел Прилучный купил Тимофею квартиру, в которой он будет жить, когда вырастет. Впрочем, сначала актеру не хватало денег для приобретения недвижимости, сообщает Hello.

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Мне очень понравилась одна квартира: последний этаж, панорамные окна, высокие потолки, но мне не хватало денег , а брать ипотеку — я не готов, потому что только рассчитался за одну. Решил искать другую квартиру. Прошла неделя, я сижу и думаю: "Почему не получается так, как я хочу? Почему снова сложности? Я же не для себя стараюсь, а для сына!", – признавался артист.

Но все же Прилучному повезло и в один момент представитель жилищного комплекса сделал ему персональное бонусное предложение.

Я сначала подумал, что меня кто-то разыгрывает. Самое удивительное, что этой скидки хватило, чтобы я смог позволить себе купить эту квартиру для Тимофея. Как после этого не верить в чудеса, – поделился историей актер.

Громкий развод звездной семейки

Прилучный и Муцениеце официально развелись летом 2020 года. Известно, что они не явились в суде, а провели процедуру с помощью общего адвоката. О разделе имущества и выплате алиментов они договорились без вмешательства юристов.

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный / Фото: instagram.com/agataagata

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После развода Агата вместе с детьми переехала в квартиру в Москве. В то же время Павлу остался загородный дом.

Артисты разводились тяжело со скандалами и оскорблениями. Агата обвиняла экс-любимого в рукоприкладстве и злоупотреблении спиртным. Тогда же в защиту Прилучного стало много его друзей, а кто-то поддерживал его экс-жену. Но что бы там между парой не происходило, все же им удалось наладить отношения.

Кстати, после развода в СМИ долгое время обсуждали роман звезды сериала "Папины дочки" Мирославы Карпович и Павла Прилучного. Впоследствии актриса решилась рассказать об этих отношениях.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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