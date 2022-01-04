Зірка Мажору Прилучний після важкого розлучення з Муценієце купив 8-річному сину квартиру

Актор бере активну участь у житті дітей після розлучення з дружиною. І вже зараз він замислюється про майбутнє сина та доньки

Павло Прилучний активно комунікує з дітьми після розлучення з Агатою Муценієце. / Фото: bugevuge

Два роки тому Агата Муценієце та Павло Прилучний, який розповів про проблеми зі здоров'ям, розлучились з гучним скандалом після дев'яти років шлюбного життя. Їхні діти – восьмирічний Тимофій та п'ятирічна Мія залишились жити з мамою.

Незважаючи на важкий період розлучення, акторам зрештою вдалося налагодити контакт заради дітей. І тепер зірка серіалу "Мажор" частенько проводить дозвілля з малечею та возить їх на відпочинок.

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Павло Прилучний з донькою та сином. / Фото: bugevuge

Також щомісяця 34-річний актор виплачує аліменти - майже 37 тисяч гривень на дитину. Ба більше, він вже замислюється про майбутнє життя хлопчика та дівчинки.

Як стало відомо, нещодавно Павло Прилучний купив Тимофію квартиру, в якій він житиме, коли виросте. Втім спочатку акторові бракувало грошей для придбання нерухомості, повідомляє Hello.

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Мені дуже сподобалася одна квартира: останній поверх, панорамні вікна, високі стелі, але мені не вистачало грошей, а брати іпотеку — я не готовий, бо тільки-но розрахувався за одну. Вирішив шукати іншу квартиру. Минув тиждень, я сиджу і думаю: "Чому не виходить так, як я хочу? Чому знову складнощі? Я ж не для себе стараюсь, а для сина!", – зізнавався артист.

Та все ж Прилучному повезло і в один момент представник житлового комплексу зробив йому персональну бонусну пропозицію.

Я спочатку подумав, що мене хтось розігрує. Найдивовижніше, що цієї знижки вистачило, щоб я зміг дозволити собі купити цю квартиру для Тимофія. Як після цього не вірити в чудеса, – поділився історією актор.

Гучне розлучення зіркової сімейки

Прилучний та Муценієце офіційно розлучилися влітку 2020 року. Відомо, що вони не з'явилися у суді, а провели процедуру за допомогою загального адвоката. Про поділ майна та виплату аліментів вони домовилися без втручання юристів.

Актори Агата Муценієце і Павло Прилучний / Фото: instagram.com/agataagata

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Після розлучення Агата разом із дітьми переїхала до квартири у Москві. Водночас Павлу залишився заміський будинок.

Артисти розлучалися важко зі скандалами та образами. Агата звинувачувала екскоханого у рукоприкладстві та зловживанні спиртним. Тоді ж на захист Прилучного стало багато його друзів, а хтось же підтримував його ексдружину. Та що там між парою не відбувалося, згодом їм вдалося налагодити стосунки.

До речі, після розлучення в ЗМІ тривалий час обговорювали роман зірки серіалу "Татусеві доньки" Мирослави Карпович та Павла Прилучного. Згодом акторка наважилась розповісти про ці стосунки.