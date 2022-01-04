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Зірка Мажору Прилучний після важкого розлучення з Муценієце купив 8-річному сину квартиру

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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4 січня, 17:35
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Актор бере активну участь у житті дітей після розлучення з дружиною. І вже зараз він замислюється про майбутнє сина та доньки
Павло Прилучний активно комунікує з дітьми після розлучення з Агатою Муценієце.
Павло Прилучний активно комунікує з дітьми після розлучення з Агатою Муценієце. / Фото: bugevuge

Два роки тому Агата Муценієце та Павло Прилучний, який розповів про проблеми зі здоров'ям, розлучились з гучним скандалом після дев'яти років шлюбного життя. Їхні діти – восьмирічний Тимофій та п'ятирічна Мія залишились жити з мамою.

Незважаючи на важкий період розлучення, акторам зрештою вдалося налагодити контакт заради дітей. І тепер зірка серіалу "Мажор" частенько проводить дозвілля з малечею та возить їх на відпочинок.

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Павло Прилучний з донькою та сином.
Павло Прилучний з донькою та сином. / Фото: bugevuge

Також щомісяця 34-річний актор виплачує аліменти - майже 37 тисяч гривень на дитину. Ба більше, він вже замислюється про майбутнє життя хлопчика та дівчинки.

Як стало відомо, нещодавно Павло Прилучний купив Тимофію квартиру, в якій він житиме, коли виросте. Втім спочатку акторові бракувало грошей для придбання нерухомості, повідомляє Hello.

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Мені дуже сподобалася одна квартира: останній поверх, панорамні вікна, високі стелі, але мені не вистачало грошей, а брати іпотеку — я не готовий, бо тільки-но розрахувався за одну. Вирішив шукати іншу квартиру. Минув тиждень, я сиджу і думаю: "Чому не виходить так, як я хочу? Чому знову складнощі? Я ж не для себе стараюсь, а для сина!", – зізнавався артист.

Та все ж Прилучному повезло і в один момент представник житлового комплексу зробив йому персональну бонусну пропозицію.

Я спочатку подумав, що мене хтось розігрує. Найдивовижніше, що цієї знижки вистачило, щоб я зміг дозволити собі купити цю квартиру для Тимофія. Як після цього не вірити в чудеса, – поділився історією актор.

Гучне розлучення зіркової сімейки

Прилучний та Муценієце офіційно розлучилися влітку 2020 року. Відомо, що вони не з'явилися у суді, а провели процедуру за допомогою загального адвоката. Про поділ майна та виплату аліментів вони домовилися без втручання юристів.

Актори Агата Муценієце і Павло Прилучний
Актори Агата Муценієце і Павло Прилучний / Фото: instagram.com/agataagata

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Після розлучення Агата разом із дітьми переїхала до квартири у Москві. Водночас Павлу залишився заміський будинок.

Артисти розлучалися важко зі скандалами та образами. Агата звинувачувала екскоханого у рукоприкладстві та зловживанні спиртним. Тоді ж на захист Прилучного стало багато його друзів, а хтось же підтримував його ексдружину. Та що там між парою не відбувалося, згодом їм вдалося налагодити стосунки.

До речі, після розлучення в ЗМІ тривалий час обговорювали роман зірки серіалу "Татусеві доньки" Мирослави Карпович та Павла Прилучного. Згодом акторка наважилась розповісти про ці стосунки.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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