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Звезда "Викингов" Кэтрин Винник снова поддержала украинцев в это непростое время

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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16 февраля, 22:10
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Популярная актриса не забывает о своей исторической родине и всячески хочет ей помочь
Актриса снова поддержала историческую родину
Актриса снова поддержала историческую родину / Фото: instagram.com/katherynwinnick

Сегодня украинские звезды поздравляют страну с Днем единения, датой, которую инициировал президент Владимир Зеленский. Сейчас к Украине обращены все взоры мира в связи с многочисленными новостями об угрозах вторжения РФ. И тем более ценны слова поддержки от тех влиятельных людей, которые не забывают родину и привлекают внимание к проблеме в контексте мировой общественности.

В очередной раз продемонстрировала поддержку Кэтрин Винник, канадская актриса с украинскими корнями и звезда сериала "Викинги". На своей странице в инстаграм она опубликовала пост с такими важными для нас словами.

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В это тревожное время сила – в единстве!

Коротко о Кэтрин Винник

Кэтрин Винник – канадская актриса украинского происхождения. Родители актрисы – украинцы, они были вынуждены со своими родителями переехать в Канаду в 1948 году. Артистка в 2021-м году впервые побывала на исторической родине, неплохо говорит по-украински и даже знает народные песни.

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Также в интервью она признавалась, что хотела бы воплотить в кино образ сильной украинской женщины, к примеру, княгини Ольги.

Кэтрин Винник
Кэтрин Винник / Фото: instagram.com/katherynwinnick

Что касается кино, вы могли видеть ее в таких фильмах и сериалах: "Закон и порядок: Преступное намерение", "50 первых поцелуев", "Доктор Хаус", "Закон и порядок", "Темная башня", "Бескрайнее небо", "Заступник", " Фальшивомонетчик", но широкой публике актриса известна по роли Лагерты в канадском сериале "Викинги".

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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