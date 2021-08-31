10 крутих фільмів, які покажуть на Венеціанському кінофестивалі-2021

Венеціанський кінофестиваль цього року рясніє фільмами, яких з нетерпінням чекають кіномани по всьому світу. Від довгоочікуваної "Дюни" до фільму про принцесу Діану – дивіться огляд основних стрічок кіноогляду

Найочікуваніші фільми Венеціанського кінофестивалю / Фото: Скріншот з YouTube, labiennale.org, facebook.com/ukrainefilmagency

Найстаріший кінофестиваль світу, який вперше відбувся в далекому 1932 році, Венеціанський кінофестиваль входить в число найбільш авторитетних у світі. Поряд з Каннами і Берлінським МКФ, Венеціанський є певним чином законодавцем моди у світі кіно і є першою сходинкою перед боротьбою фільмів за "Оскар".

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Свого часу найвищу нагороду – "Золотий лев" – Венеціанського кінофестивалю отримали такі кінострічки, як "Джокер", "Земля кочівників", "Форма води".

Цьогоріч на Венеціанському кінофестивалі представлені й українські фільми – цілих три. В основному конкурсі відбудеться світова прем'єра "Відображення" українського режисера Валентина Васяновича, а в програмі "Горизонти" – "Носоріг" Олега Сенцова і "Цензорка" Петера Керекеша.

Кінофестиваль стартує вже 1 вересня, а поки зірки готують вбрання для червоної доріжки, ми робимо огляд 10 найбільш очікуваних фільмів.

"Спенсер. Таємниця принцеси Діани"

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Одна з головних "родзинок" Венеціанського кінофестивалю цього року – прем'єра біографічного фільму про принцесу Діану, яку грає зірка Крістен Стюарт. В основі сюжету лежать події доленосного вікенду в 90-х. Тоді під час святкування Різдва в маєтку Сандрінгем в Норфолку принцеса Діана вирішила розірвати стосунки зі своїм чоловіком, принцом Чарльзом. Незадовго після цього, леді Ді потрапила в автокатастрофу.

Режисер – Пабло Ларраін, який раніше зняв біографічну драму "Джекі" про події в житті Джекі Кеннеді після вбивства її чоловіка – президента США. Сценарист – творець популярного серіалу "Гострі картузи" Стівен Найт. Крістен Стюарт більшість пам'ятає за роллю в "Сутінках", за яку її неодноразово різко критикували. Але судячи з трейлеру фільму "Спенсер" – багатьох глядачів чекає приємне здивування.

"Дюна"

Акторський склад в особі Тімоті Шаламе, Зендаї, Оскара Айзека, Джейсона Момоа, Хав'єра Бардема, Ребекки Фергюсон, Стеллана Скарсгарда – вже виглядає переконливо. А коли в режисерське крісло сідає Дені Вільньов, який зняв "Того, що біжить по лезу 2049", сумнівів не залишається – це буде одна з найбільш епічних кінопрем'єр сезону.

Фільм є адаптацією першої половини бестселера Френка Герберта і розповідає історію молодого Пола Атрейдеса, який вирушає на піщану планету Арракіс, щоб врятувати свій народ.

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Прем'єра фільму довго відкладалася, і вперше на великих екранах його побачать у позаконкурсній програмі Венеціанського МКФ.

"Відображення"

Кадр з фільму "Відблиск" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Події фільму розгортаються в 2014 році, коли почалася війна між Росією та Україною. У центрі сюжету – лікар-хірург, який їде добровольцем на фронт. Там він потрапляє в полон, отримує жахливу травму і повертається додому. Він мусить пристосуватися до нового, мирного життя.

Це не перша робота режисера Валентина Васяновича, яка показана у Венеції. У 2019 зі своїм фільмом "Атлантида" він здобув перемогу в програмі "Горизонти". Проте, "Відображення" – це, ймовірно, перший український фільм за всі 30 років незалежності України, який представлений в основному конкурсі Венеціанського кінофестивалю. Стрічка буде змагатися за головну нагороду – "Золотий лев" – поряд з роботами таких знакових режисерів, як Паоло Соррентіно, Педро Альмодовара та інших.

"Паралельні матері"

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Новий фільм дворазового володаря "Оскара" Педро Альмодовара знову оповідає про жіночі долі. У центрі сюжету – дві жінки. Одна – фотограф, інша – підліток, які в один день стають матерями. Ми побачимо не тільки історію їхнього життя, що змінюється, але й їхніх дітей.

Героїні фільмів Альмодовара – завжди неідеальні, але чарівні й рішучі жінки, за долею яких дійсно цікаво спостерігати. У головній ролі знялася одна з улюблених актрис режисера – Пенелопа Крус. Разом з нею зіграли: Айтана Санчес-Хіхон, Мілена Сміт, Россі Де Пальма та інші.

"Холодний розрахунок"

Автор сценарію і режисер – номінант на "Оскар" Пол Шредер, який писав сценарії до фільмів оскароносного режисера Мартіна Скорсезе "Таксист" і "Скажений бик". А сам Скорсезе виступив продюсером цього фільму. Головну роль виконав Оскар Айзек ("Дюна", трилогія "Зоряні війни", "З машини"), який зіграв Вільяма – колишнього військового з темним минулим, який став справжнім майстром серед професійних гравців у покер.

За сюжетом, колишній військовий Вільям Телль з темним минулим стає гуру карткових ігор. До нього звертається з пропозицією давній приятель Сирк, який хоче помститися їхньому спільному знайомому. Сам того не бажаючи Вільям втягується в небезпечну гру.

"Холодний розрахунок" увійшов в офіційну конкурсну програму 78-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю.

"Минулої ночі у Сохо"

Режисер фільму – Едгар Райт, який зняв багатьом відомі "Малюк на драйві", "Армагеддець", "Типу круті лягаві". У новому психологічному трилері з зіркою серіалу "Хід королеви" Анею Тейлор-Джой в головній ролі нас, мабуть, теж чекає комедійний фільм жахів.

За сюжетом, молода і талановита дизайнер Елоїза відкриває портал в Лондон 1960-х, де перетворюється на свого кумира – молоду співачку Сенді. Містичне переміщення вражає Елоїзу і вона навіть зустрічає там своє кохання. Однак незабаром подорож у часі обертається страшними наслідками, а образ міста-мрії – руйнується.

"Правда"

Фільм японського режисера Хірокадзу Корееда з Катрін Деньов і Жюльєт Бінош у головних ролях відкриє Венеціанський кінофестиваль.

У центрі сюжету – літня французька актриса Фаб'єн, яка досі оточена любов'ю шанувальників. Незважаючи на успіхи в кар'єрі, в особистому житті у Фаб'єн було чимало проблем. Але найголовніша з них – непрості відносини з власною дочкою, Люмір, якій Фаб'єн не приділяла уваги. Незабаром Люмір пішла з дому і переїхала жити до США. Через роки, коли Фаб'єн публікує автобіографічну книгу, Люмір вирішує повернутися в Париж. Та чи зможуть мати і дочка помиритися через стільки років?

"Рука Бога"

Також не обійдеться Венеціанський кінофестиваль без нового фільму легендарного режисера Паоло Соррентіно, який зняв популярні серіали "Молодий Папа" і "Новий тато", а також фільм "Велика краса".

Майбутня кінострічка стане новим одкровенням Соррентіно про його власного життя.

Деталі сюжету не розкриваються, але відомо, що нам покажуть історію дорослішання молодого Філіппо Скотті, який живе в 80-х в Неаполі – рідному місті самого режисера. Життя Філіппо змінюється, коли в місто приїжджає знаменитий футболіст Дієго Марадона.

"Хеллоуїн вбиває"

В рамках позаконкурсної програми покажуть продовження культової франшизи "Хеллоуїн", яка була дуже популярна в 80-х. У 2018 році режисер Девід Гордій Грін зняв перезапуск слешер, а "Хеллоуїн вбиває" став його продовженням.

Сюжет триває з того моменту, на якому і була завершена попередня частина. Героїня Лорі Строуд зі своїми дочкою Карен і онукою Еллісон думали, що розправилися з маніяком Майклом Мейерс, який переслідував їх. Після підпалу будинку жінки виявляють, що Майкл і раніше живий, і тепер їм знову доведеться боротися за життя.

У ролі Лорі Строуд знову з'явиться Джеймі Лі Кертіс, яку в цьому році нагородять почесним "Золотим левом" за акторські досягнення.

"Остання дуель"

Режисер Рідлі Скотт знову буде вражати глядачів, на цей раз, історичним трилером з блискучим акторським складом і не менш ефектним сюжетом. У головних ролях: Метт Деймон, Адам Драйвер, Бен Аффлек і зірка серіалу "Вбиваючи Єву" Джоді Комер.

За сюжетом, який розгортається у Франції 14 століття, Жан де Карруж звинувачує свого друга Жака Ле Грі в зґвалтуванні своєї дружини, після чого суд наказує обом чоловікам битися на смерть.

Дивіться докладніше про найбільш очікуваних прем'єрах року:

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