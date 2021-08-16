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Чим відома Україна і українці у світі – тільки цікаві факти в спецвипуску "Ранку з Україною"

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
16 серпня, 16:45
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Улюблене ранкове шоу мільйонів українців "Ранок з Україною" на каналі "Україна" до великого свята – 30-річчя Незалежності України готує спеціальний випуск
«Ранок з Україною» до Дня Незалежності відкриє маловідому Україну
«Ранок з Україною» до Дня Незалежності відкриє маловідому Україну / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ведучі програми Марія Мельник і Григорій Герман, Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч відкриють вражаючу, але маловідому інформацію про нашу країну та українців. А найпопулярніші артисти приєднаються до ефіру, щоб зарядити глядачів настроєм на весь день.

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Днями стало відомо, які зірки виступлять на шоу до Дня Незалежності України на "Олімпійському".

Цього року наша країна відзначає великий ювілей – 30 років Незалежності. До свята відомі ведучі вирушили в найвіддаленіші куточки України, щоб розкрити факти, які протягом багатьох років були загадкою для нашого народу.

Лілія Ребрик
Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведуча Лілія Ребрик відкрила таємницю, чого чекати глядачам 24 серпня:

Як живуть наші полярники під час експедицій в Антарктиду? За допомогою якого українського винаходу знімали фільм "Титанік"? Хто з видатних українців очолює найбільші світові рейтинги? Все це і багато іншого наші глядачі дізнаються 24 серпня в святковому ефірі "Ранку з Україною".

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Крім того, ведучі розкажуть про унікальні і яскраві міста, в яких вже готові зустрічати українців і гостей країни. Відомий мандрівник Анатолій Анатоліч поділиться цікавими історіями та фактами, з якими іноземці асоціюють нашу країну. Глядачі дізнаються, чим підкорює Україна представників інших національностей настільки, що вони вирішують стати її громадянами.

Ведучий Анатолій Анатоліч
Ведучий Анатолій Анатоліч / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Кулінарний експерт Григорій Герман знайде унікальні українські продукти, з яких приготує святкові страви і пригостить ними відомих шеф-кухарів. А глядачі "Ранку з Україною" дізнаються, як експерти оцінять страви з оригінальних компонентів.

Григорій Герман
Григорій Герман / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ще телезірки покажуть нові технології і відкриття, якими користуються у всьому світі і, звичайно ж, "познайомлять" з особами, які підкорюють світові рейтинги і задають тренди.

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Марія Мельник
Марія Мельник / Фото: прес-служба

Марія Мельник і Григорій Герман вийдуть на мальовничі майданчики, щоб зарядити українців відмінним настроєм і подарувати їм улюблені пісні. А компанію їм складуть популярні артисти, які стояли біля витоків вітчизняного шоу-бізнесу: група "Океан Ельзи" та Наталя Могилевська.

А також до ранкового ефіру приєднається молодий співак Артем Пивоваров, його виступ буде дуже символічним, адже в цьому році Артему виповниться 30 років – так само, як і Незалежності нашої країни.

Дивіться, як Вінницькі хористи запустили світової челлендж до 30-річчя незалежності України:

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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