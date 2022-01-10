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Шокуючий фінал "Зломовчання": чим закінчилася кримінальна драма?

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Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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10 січня, 14:10
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Шоста серія стала завершальним епізодом "Зломовчання". Але чи завершиться небезпечне розслідування чи злочинці виявляться безкарними?
Фінал серіалу "Зломовчання"
Фінал серіалу "Зломовчання"

Глядачі, затамувавши подих, чекали, чим закінчиться розслідування українсько-хорватської злочинної схеми торгівлі неповнолітніми. І хоча п'ята серія наблизила до розгадки, фінальний епізод точно знайде чим здивувати

Обережно, у матеріалі спойлери!

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Чим закінчився серіал "Зломовчання"?

Чи можуть покарати ті, хто сам обіцяв захищати правопорядок і клявся в чистоті помислів? Чи опиняться за ґратами найвищі особи Хорватії та України?

Детектив Осієка Влад та його колега Весна не втрачають надії та продовжують йти до кінця. Влад впевнений, що тільки самотужки можна домогтися правди і вивести на чисту воду причетних до злочинів.

Кадр зі зйомок "Зломовчання" / Star Media
Кадр зі зйомок "Зломовчання" / Star Media / Фото: прес-служба

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Детектив бере все у свої руки і готовий будь-якими шляхами дістатися істини. Навіть смерть Рокко, який був ватажком угруповання в Осієку, не зупиняє його.

Те, що знаходить детектив у квартирі Рокко, призводить і його, і всю поліцейську команду в шок. Справжній бордель неповнолітніми, де не просто продавали секс-послуги високопосадовцям, а й дозволяли всіляко знущатися з юних дівчат.

Ольга Романченко також не готова здаватися. Бізнеследі розуміє, що заплатила достатньою кількістю життів, щоб дізнатися правду.

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Кадр з серіалу "Зломовчання"
Кадр з серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Ольга сама приходить на зустріч до компаньйона чоловіка та начальника Київської поліції. Щоправда, вона не врахувала той факт, що їм уже відомо, що Катя дочка Ольги, а та все життя брехала чоловікові.

Романченко налякана, але вона приймає тверде рішення – розкрити правду мру та покарати винних у смерті Каті, навіть якщо доведеться пожертвувати шлюбом та кар'єрою.

В цей же час в Осієку Влад знаходить шокуючі відеозаписи – на них усі "клієнти" борделю Рокко. За знахідку Владу доведеться заплатити життям.

За кілька хвилин до смерті детектива Стрибор, Романченко та Весна отримують ті самі відеозаписи. Ольга бачить на них найгірше – чоловіка.

Прем'єра серіалу "Зломовчання" відбудеться 10 грудня.
Прем'єра серіалу "Зломовчання" відбудеться 10 грудня. / Фото: пресслужба

Чи буде другий сезон "Зломовчання"?

Це питання ми вже встигли поставити одному із творців серіалу Дмитру Кіцаю у нашому ексклюзивному інтерв'ю . За його словами, вихід другого сезону залежатиме від того, наскільки серіал "приймуть" в інших країнах.

Україна стала першою країною, де ексклюзивно презентували Зломовчання. Як кажуть творці, у нашій країні кримінальну драму дивилися з великою цікавістю. Тож усі шанси побачити продовження детективу у глядачів є!

Фінальна серія "Зломавчання"
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Раніше, творці серіалу розповіли, чому запросили на головну роль саме Ксенію Мішину і як акторка впоралася з образом бізнес-леді .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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