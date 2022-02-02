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Такою скромницею ви Ксенію Мішину ще не бачили! Вийшов трейлер фільму "Сусідка"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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2 лютого, 15:40
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Новий фільм із Ксенією Мішиною у головній ролі створено за сценарієм української письменниці Ірени Карпи
Вийшов трейлер довгоочікуваної новинки весни
Вийшов трейлер довгоочікуваної новинки весни / Фото: прес-служба

Нещодавно у Мережі обговорювали нову квартиру Ксенії Мішиної, розглядали дизайн старої оселі, але зірка кіно цього тижня нагадала про себе результатими творчості. Так, вже 3 березня 2022 року на екрани кінотеатрів вийде романтична комедія "Сусідка", де головну роль зіграла харизматична Ксенія Мішина. Щоправда, цього разу вона буде такою скромною, що в ній ви точно не впізнаєте Лідію Шефер або спокусницю з інших фільмів актриси!

Ксенія Мішина, Артемій Єгоров та Дмитрий Гордон
Ксенія Мішина, Артемій Єгоров та Дмитрий Гордон / Фото: пресслужба

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Коротко про сюжет фільму та деталі зйомок "Сусідки"

Над проектом працювала компанія F Films, фільми "Свінгери" і "Свінгери 2", що знімали, за підтримки Державного агентства України з кіно та каналу "1+1".

За сюжетом, головний герой – затятий холостяк. Весь сенс життя молодого гульвіси Петра (Артемій Єгоров) – вечірки, стосунки на одну ніч і нуль відсотків відповідальності. Головна героїня – мати-одиначка, що вірить у кохання. Здається, між ними нічого спільного. Але Петра легко взяти "на слабо", тому він сперечається з другом дитинства на "порш", що зможе прожити місяць із однією жінкою.

Артемій Єгоров
Артемій Єгоров / Фото: пресслужба

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Так у "холостяцькій норі" з'являється його повна протилежність — скромна та розсудлива вчителька музики Вероніка, яку зіграла актриса Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина
Ксенія Мішина / Фото: пресслужба

І все б нічого, але жінка – із "причепом". Чи під силу мачо "зі стажем" таке випробування і чим закінчиться для нього це пекельне сусідство – ніхто не здогадується. Навіть Дмитро Гордон, теж з'являється у стрічці, не зміг "розколоти" цю гарячу парочку. Тому інтриг та несподіванок буде чимало. Але чудовий настрій – гарантовано.

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Дмитро Гордон
Дмитро Гордон / Фото: пресслужба

У фільмі буде багато гумору, крутих треків, талановитої гри акторів. І все це на тлі яскравих київських локацій.

Також творці фільму не оминули актуальну соціальну проблематику та змогли розкрити пласт догм та стереотипів про стосунки між людьми. Картина наштовхує і на серйозні роздуми.

Пропонуємо вам переглянути яскравий трейлер фільму "Сусідка"!

Трейлер фільму "Сусідка"

Також нагадаємо, Олена Кравець дебютує у повнометражному фільмі "Велика прогулянка".

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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