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Розслідування опиниться в безвиході в третій серії кримінальної драми "Зломовчання"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
21 грудня, 17:56
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Третя серія кримінальної драми "Зломовчання" не перестає дивувати несподіваними сюжетними поворотами та вчинками головних героїв, але ще не всі секрети відкриті
У головних ролях "Зломовчання" - Ксенія Мішина та Горан Богдан
У головних ролях "Зломовчання" - Ксенія Мішина та Горан Богдан / Фото: прес-служба

Нова серія ще більше заплутує глядача. Здавалося б, що сюжет історії є досить простим і прийти до розгадки просто. Проте це зовсім не так.

Обережно, у матеріалі спойлери!

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У другій серії ми вже дізналися, хто став третьою жертвою серійного вбивці та хто причетний до зникнення дівчат-підлітків у Києві .

Що чекає на третьому епізоді "Зломовчання"?

Приготуйтеся до того що вам відкриються нові (і дуже несподівані) риси головних героїв. Кожен із них переслідує особисті мотиви і своїми методами намагається досягти бажаного, і не завжди вони враховують інтереси оточуючих. Будьте готові до того, що не всі позитивні персонажі можуть стати такими насправді.

Упевнена, що попереду на нас чекає ще більш несподіваний поворот історії і ми дізнаємося, які скелети зберігаються у шафах у персонажів "Зломовчання".

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Кадр із серіалу "Зломовчання"
Кадр із серіалу "Зломовчання" / Фото: прес-служба

Сюжет третьої серії "Зломовчання"

Смерть Каті у Хорватії стає справжнім шоком для родини Ольги Романченко. Бізнеследі впевнена, що загибель все ж таки дівчини не випадкова і в ній замішаний хтось ще. Тільки ось сестра Ольги звинувачує її в загибелі дочки – адже дівчинка завжди була прив'язана до тітки і могла кинути мати і поїхати в Хорватію.

Кадр із серіалу "Зломовчання"
Кадр із серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

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Також вважають і в поліції Осієка. Дівчина-підліток втекла з України, щоби приїхати в гості до родичів. Ось тільки чому її знайшли мертвою і до того ж тут дві інші неповнолітні жертви – загадка.

Детектив з Осієка Володимир здатний розгадати і цю заплутану історію, якби не особиста трагедія. Смерть матері вибиває поліцейського з колії – він нападає на головного підозрюваного, хамить колегам і звинувачує колишню дружину у смерті близької людини.

Ще однією краплею стає те, що журналіст Стрібор тепер співпрацює з Ольгою Романченко, котра впевнена, що поліція не готова повноцінно вести розслідування.

Кадр із серіалу "Зломовчання"
Кадр із серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Історія про загадкові смерті трьох дівчат-підлітків знову заходить у безвихідь. До того ж, головний підозрюваний опиняється у лікарні з численними травмами одразу після того, як Володимир привозить його додому.

Третю серію "Зломовчання"
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Раніше, творці серіалу розповіли, чому запросили на головну роль саме Ксенію Мішину та як акторка впоралася з образом бізнес леді .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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