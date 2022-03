Секс у великому місті продовжується! Серіал "І просто так..." продовжили на другий сезон

Культовий "Секс у великому місті" вже давно перебуває у топі улюблених серіалів у мільйонів глядачок. А от продовження романтичної історії "І просто так..." отримало менше захоплених відгуків.

Але, незважаючи на це, творці проєкту повідомили, що на нас чекає другий сезон. Телеканал HBO Max вже поділився радісною звісткою із глядачами в офіційному Instagram-акаунті.

Раніше контент-директор телеканалу говорив про те, що продовження спін-офф наразі під великим питанням, адже команда чекала на позитивну відповідь на подальшу співпрацю від актриси Сари Джесікі Паркер і виконавчого продюсера Майкла Патріка Кінга. Але схоже, що схвалення від них творці серіалу все ж таки дочекалися.

Перший сезон викликав безліч спірних оцінок, тому сподіватимемося, що у продовженні історії творці врахують усі зауваження глядачів і в новому сезоні ми побачимо саме тих героїнь, які так полюбилися нам за часів "Сексу у великому місті".