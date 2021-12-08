Сімейна пара 10 років приховувала трупи батьків

8 грудня відбулася світова прем'єра чорної кримінальної комедії "Садівники" (Landscapers) з Олівією Колман та Девідом Тьюлісом у головних ролях

Прем'єра чорної кримінальної комедії «Садівники» / Фото: oll.tv

В основу історії лягли реальні події, що відбулися в 1998 році в Ноттінгемширі. Подружня пара Сьюзан та Крістофер Едвардс застрелили батьків Сьюзан та закопали їх у саду свого будинку у Мансфілді.

Злочин не було розкрито понад 10 років. Подружжя жило в будинку батьків, отримувало за них пенсію і навіть відправляло листи від їхнього імені.

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Парочка славилася своєю маніакальною пристрастю до кінематографу: Сьюзан була затятою фанаткою Гері Купера і колекціонувала рідкісні пам'ятні речі знаменитостей та кіноплакати.

Девід Тьюліс грає співучасника злочину Крістофера Едвардса / Фото: Скриншот из YouTube/HBO

Прекрасна акторська гра олюднює пару, засуджену за жахливі злочини. Міні-серіал показує, як вони робили різноманітні дії, щоб створити враження, що батьки Сьюзан все ж таки були живі. Незважаючи на вбивство, глядачі все одно переймуться до героїв співчуттям, – каже режисер картини Вілл Шарп.

Дія серіалу починається з того, що пара добровільно здається владі, після чого Сьюзан та Крістофера розлучають і допитують нарізно.

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Серіал занурює у світ шалених фантазій Едвардсів, де кожен допит стає фільмом у певній стилістиці від класичного голлівудського нуару, до вестерну та мелодрами.

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