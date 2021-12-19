Топ найкращих турецьких серіалів, схожих на Величне століття

Ми зібрали список найпопулярніших серіалів історії Османської імперії. У деяких із них ролі виконують головні актори Величного століття

Добірка турецьких історичних серіалів / Фото: instagram.com/myykosem/

Історична драма Величне століття дуже сподобався українським глядачам. Після прем'єри у серіалу з'явилися тисячі шанувальників. Але це не єдиний гідний уваги турецький фільм, які ще можна подивитися – читайте в матеріалі.

Величне століття. Імперія Кесем

У центрі уваги велика Османська імперія в період правління Ахмета I. У серіалі йдеться про впливову королеву Кесем Султан, яка потрапивши в гарем тринадцятирічної дівчиною, зуміла впоратися з власним страхом і досягла захмарних висот, справляючись з ворогами.

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Саме вона увійшла в історію як велика Валіде, зумівши посадити на трон свого сина, а потім і онука.

Величне століття. Імперія Кесем / Фото: instagram.com/myykosem/

Завойовник

Цей серіал також ґрунтується на реальних історичних подіях. В основі сюжету – життя Мехмета Завойовника, який вважається одним із найзнаменитіших правителів могутньої Османської імперії.

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У фільмі максимально розкрито багато вражаючих тем із життя імперії – боротьба за владу з кровопролиттям та сходження до падишаського титулу.

Завойовник / Фото: instagram.com/mehmedbircihanfatihi/

Султан мого серця

Сюжет цього серіалу оповідає про казкове кохання російської красуні та османського султана. Дочка російського дипломата Ганна потрапляє до гарему султана, щоб доглядати його маленького сина.

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Султан Махмуд II, побачивши її у дворі, шалено закохується в гувернантку. А ось наложниці ненавидять іноземку через те, що вона змогла завоювати серце їхнього правителя.

Султан мого серця / Фото: instagram.com/kalbiminsultanistar/

Підстава: Осман

Імператор Осман створює величезну імперію, яка протягом багатьох століть розширювала свої межі. У серіалі розповідають про те, як жив великий Султан, як засновував нову держау, про його сім'ю та дітей. Він був безстрашним воїном, який завжди сміливо бився і надавав приклад своїм підлеглим.

Заснування: Осман / Фото: instagram.com/kurulusosman/

Воскреслий Ертугрул

Це історична драма про події 13 століття, коли відбувалося заснування Османської держави. Це розповідь про людину, яка змінила світову історію – Ертугрула Бея. Разом зі своїм народом, який налічував лише чотириста наметів, він зумів перемогти багатотисячне військо ворогів та об'єднати їхні землі.

Воскреслий Ертугрул / Фото: instagram.com/dirilisdizisi/

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