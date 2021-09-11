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Названо переможців Венеціанського кінофестивалю-2021. Кращим фільмом став L'évènement

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
11 вересня, 22:19
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Сьогодні ввечері завершився 78-й кінофестиваль у Венеції, який тривав 10 днів. На ньому були представлені українські фільми, а також найочікуваніші прем'єри року
"Золотого лева" на Венеціанському кінофестивалі отримав французький фільм "L'évènement"
"Золотого лева" на Венеціанському кінофестивалі отримав французький фільм "L'évènement" / Фото: Getty Images

На найстарішому кінофестивалі світу Україна в цьому році представила відразу три картини – "Відблиск", "Носоріг" і "Цензорка". В рамках програми були показані "Дюна" Дені Вільнева і "Спенсер. Таємниця принцеси Діани" Пабло Ларраін.

Цього року головний приз конкурсу "Золотий Лев" дістався фільму L'évènement режисерки Одрі Діван. Головну роль у стрічці виконала Анамарія Вартоломій.

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Кадр з фільму L'évènement

Всі лауреати 78-го Венеціанського кінофестивалю:

  • "Срібний лев" (Гран-прі журі) – "Рука бога" (Паоло Соррентіно)
  • "Срібний лев" за кращу режисуру – Джейн Кемпіон ("Влада пса")
  • "Кубок Вольпі" за кращу жіночу роль – Пенелопа Крус ("Паралельні матері")
  • "Кубок Вольпі" за кращу чоловічу роль – Джон Арсіл ("На роботі: Зниклі 8")
  • Приз за кращий сценарій – Меггі Джилленхол (її режисерський дебют "Пропала дочка")
  • Спеціальний приз журі – Il buco (Мікеланджело Фраммартіно)
  • Приз Марчелло Мастроянні найкращому молодому актору/молодій акторці – Філіппо Скотті ("Рука бога")

У минулому році головним тріумфатором Венеціанського кінофестивалю став фільм "Земля кочівників" Хлої Чжао, в якому знялася Френсіс Макдорманд.

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Журі цього року очолив режисер Пон Джун-хо, який отримав в 2020-м "Оскар" за фільм "Паразити". Разом із ним переможців обирали оскароносна режисерка Хлоя Чжао, акторки Вірджинія Ефіра, Синтія Еріво і Сара Гадон.

Протягом минулих десяти днів Венеція вітала сотні голлівудських та європейських зірок. Серед них були Пенелопа Крус, яка представляла на фестивалі драму "Паралельні матері", Кірстен Данст, Меггі і Джейк Джілленхолл, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, які вперше після возз'єднання разом з'явилися на червоній доріжці, та багато інших.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес у Венеції
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес у Венеції / Фото: Getty Images

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Кращі образи з червоних доріжок Венеціанського кінофестивалю ми обговорювали кожен день. Серед них були і трохи дивні.

Детальніше про програму фестивалю, найголовніші прем'єри й українські фільми – читайте тут.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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