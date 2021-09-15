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Зірка серіалу "Справа тих, хто потопає" розкрив, що для нього важливо в стосунках: Мені не потрібна "половинка"

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
15 вересня, 16:11
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На телеканалі "Україна" вже вийшла 8-серійна мелодрама "Справа тих, хто потопає". Одну з головних ролей у серіалі зіграв Петро Риков
Актор Петро Риков розповів про свою роль у серіалі «Справа рук потопаючих»
Актор Петро Риков розповів про свою роль у серіалі «Справа рук потопаючих» / Фото: пресслужба

Актор розповів, про стан залежності, що для нього найважливіше у стосунках і в чому секрет його популярності.

Нагадаємо, що днями стала відома точна дата прем'єри серіалу "Топтун".

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Петро, розкажіть про ваш персонаж в серіалі "Справа тих, хто потопає".

Мій герой – співробітник поліції Олексій Трященко. Він опинився в невеликому місті, тому що проштрафився і був засланий туди начальством, щоб... перечекати грозу. Але зі зміною місця мало що змінюється. Він як і раніше енергійний і спочатку помітно виділяється на тлі мешканців містечка. Однак незабаром стає ясно, що саме тут мій герой знаходиться серед "своїх".

У вас були ситуації, коли ви, як і герой серіалу, раптом відчули себе не на своєму місці?

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Я думаю, що у багатьох людей відбувалося щось подібне. Причому це не залежить від сфери діяльності. Незгода з тим, що відбувається навколо, може виникати в тому випадку, коли або ти не підходиш оточенню, або тебе щось не влаштовує.

Зірка серіалу
Зірка серіалу "Справа тих, хто потопає" Петро Риков / Фото: прес-служба

На вас тисне такий стан справ?

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Звичайно, тисне, але потрібно тверезо розуміти, в яких умовах ти опинився. Іноді з чимось важко змиритися і тоді дуже важливо запитати себе: "Чи можна щось змінити?" Якщо дійсно відчуваєш, що у твоїх силах це зробити, тоді варто спробувати.

Не за сценарієм, а в житті, так завжди виходить – поміняти обставини в кращий бік?

Нас в дитинстві вчили, що потрібно бити лапками, тоді обов'язково зіб'єш сметану і вистрибнеш зі складної ситуації. (Усміхнувся.) Але, на жаль, часом в житті ми зустрічаємося з непереборними обставинами.

Якщо говорити про стосунки, то що найголовніше в парі особисто для вас?

Почуття дистанції та гідність. Якщо немає уявлення про ці поняття, то нема про що говорити. Це зустрічається не так часто, як хотілося б. Багато хто навмисно, а найчастіше вимушено поводяться нещиро, перш за все, до самих себе.

Актори Петро Риков і Олена Шилова
Актори Петро Риков і Олена Шилова / Фото: прес-служба

Яку людину вам би хотілося зустріти?

Я не розумію вислів "дві половинки". Я все-таки за те, що кожен з нас – щось цілісне! Мені не потрібна половина, мені важлива рівна мені особистість. Бажано без активного прагнення розвинути залежність в комусь або самому стати залежним від когось. Це не моє. (Усміхнувся.) І чим довше живу, тим більше таких прикладів.

Кадр зі зйомок серіалу
Кадр зі зйомок серіалу "Справа тих, хто потопає" / Фото: пресслужба

Існує думка, що секрет успіху залежить від двох складових: щирості та професіоналізму. На ваш погляд, цього достатньо?

Цього достатньо в ідеальних умовах. Завдяки професіоналізму людина розуміє, що їй далі робити. А щирість дій і мотивів притягує однодумців і захищає від людей, які тебе не зрозуміють і не підтримають. У мене завжди була можливість залишатися досить щирим, а професіоналізм дозволяв лавірувати між підводними каменями.

Але, з іншого боку, що саме вважати успіхом? (Усміхнувся.) На жаль, в наш час успіх все частіше вимірюється кількістю переглядів і рекламних пропозицій. А якщо ми говоримо про те, чи затвердилася людина в професії, тоді це трохи інша історія.

Петро Риков
Петро Риков / Фото: пресслужба

А як ви особисто його розумієте?

Зазвичай кожен вечір після зйомок ти всій групі тиснеш руку і кажеш: "До завтра". І по силі потиску руки, а також за бажанням це зробити, стає ясно, наскільки ти сьогодні облажався чи ні. Ми всі з різних цехів, але все одно одна команда на одному виробництві. Ми разом хочемо працювати та в результаті зробити щось гідне. Тим більше що ці люди, яким ти тиснеш руку, створюють на майданчику історію.

Автор: Вероніка Кирилюк

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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