Єлизаветі II довелося порушити одну з важливих традицій на перше Різдво без принца Філіпа

Члени королівської сім'ї мали зібратися на традиційній різдвяній вечері в Сандрінгемі, але епідеміологічна ситуація внесла корективи

Королівська сім'я другий рік поспіль не збереться на традиційну різдвяну вечерю в Сандрінгемі / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Єлизаветі II вже довелося скасувати сімейний передріздвяний ланч у Віндзорському замку через великий відсоток тих, хто заразився новою мутацією COVID-19 — штамом Омікрон.

Тепер стало відомо, що королева не поїде до Сандрінгема, щоб відзначати Різдво. Другий рік поспіль Її Величність доводиться порушувати давню традицію. Єлизавета II перше Різдво без Філіпа відзначить у Віндзорі. Про це пише CNN.

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Зазначається, що члени королівської сім'ї під час свят приїдуть зустрітися з королевою, але чи буде традиційна різдвяна вечеря – поки що немає інформації.

Єлизавета II другий рік поспіль відзначатиме Різдво у Віндзорському замку / Фото: Getty Images

Нагадаємо, за святковим столом Єлизавета ІІ хотіла бачити Меган Маркл та принца Гаррі , але герцоги Сассекські відмовилися приїжджати до Великобританії. За інформацією інсайдерів, пара має намір поспілкуватися з королевою та іншими родичами з відеозв'язку.

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Раніше повідомлялося, що Меган Маркл та принц Гаррі зважилися на переїзд до США після несподіваного вчинку Єлизавети II на Різдво