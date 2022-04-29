Єлизавета II повернулася до резиденції: опубліковано нові фото 96-річної королеви (фото)

Єлизавета II, провівши тиждень у своєму маєтку в Сандрінгемі, де відзначила 96-річчя, повернулася до Віндзорського замку.
Там її величність провела першу аудієнцію з офіційною особою після робочої паузи і не онлайн. Королева вітала президента Швейцарії Іньяціо Кассіса та його дружину Паолу Кассіс. Світлини з ними були опубліковані в Instgaram-акаунті королівської сім'ї.
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На знімку Єлизавета зображена широко усміхненою, в блакитній класичній сукні. 96-річна правителька стояла без тростини після того, як в останні місяці пересувалася лише з опорою.
Восени минулого року Її Величність вперше з'явилася на публіці з тростиною на заході у Вестмінстерському абатстві.
Потім британська королева вперше за 15 років скасувала офіційний візит, а ще за кілька днів стало відомо, що Єлизавета II провела ніч у лікарні. Трохи згодом вона сама під час одного з прийомів розповіла, що у неї проблеми з ногами.
Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл зустрілися з Єлизаветою II та принцом Чарльзом.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."