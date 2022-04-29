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Єлизавета II повернулася до резиденції: опубліковано нові фото 96-річної королеви (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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29 квітня, 11:33
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Через проблеми зі здоров'ям її Величність деякий час не з'являлася на публіці
Королева Єлизавета повернулася до роботи після перерви у свій день народження
Королева Єлизавета повернулася до роботи після перерви у свій день народження / Фото: instagram.com/theroyalfamily, Колаж: Сьогодні

Єлизавета II, провівши тиждень у своєму маєтку в Сандрінгемі, де відзначила 96-річчя, повернулася до Віндзорського замку.

Там її величність провела першу аудієнцію з офіційною особою після робочої паузи і не онлайн. Королева вітала президента Швейцарії Іньяціо Кассіса та його дружину Паолу Кассіс. Світлини з ними були опубліковані в Instgaram-акаунті королівської сім'ї.

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Єлизавета II з президентом Швейцарії та його дружиною
Єлизавета II з президентом Швейцарії та його дружиною / Фото: instagram.com/theroyalfamily

На знімку Єлизавета зображена широко усміхненою, в блакитній класичній сукні. 96-річна правителька стояла без тростини після того, як в останні місяці пересувалася лише з опорою.

Єлизавета II повернулася до Віндзорського замку
Єлизавета II повернулася до Віндзорського замку / Фото: instagram.com/theroyalfamily

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Восени минулого року Її Величність вперше з'явилася на публіці з тростиною на заході у Вестмінстерському абатстві.

Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею
Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею / Фото: Getty Images

Потім британська королева вперше за 15 років скасувала офіційний візит, а ще за кілька днів стало відомо, що Єлизавета II провела ніч у лікарні. Трохи згодом вона сама під час одного з прийомів розповіла, що у неї проблеми з ногами.

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Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл зустрілися з Єлизаветою II та принцом Чарльзом.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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