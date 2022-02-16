Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Рінат Ахметов у Маріуполі Рінат Ахметов у Маріуполі Перша медаль на Олімпіаді Перша медаль на Олімпіаді 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

MARUV вагітна

Дівчина Ектора

Кейт на ТВ

Велика прогулянка

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Є надія вийти заміж за принца: 8 холостяків з монарших сімей, які поки що без пари

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 лютого, 21:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ми зібрали цікаву інформацію про принців цього світу, які ще не зв'язали себе узами шлюбу...
Принци, які ще не знайшли собі пару
Принци, які ще не знайшли собі пару / Фото: открытые источники

Доки що наші читачі обговорюють правила першого побачення від нового Холостяка Олекса Топольського, ми вирішили підкинути нашим читачкам нову їжу для роздумів, особливо тим, хто ще не має другої половинки та мріє стати частиною аристократичної сім'ї. Так, надія вийти заміж за принца – це не лише цитата з пісні Вєрки Сердючки, але ще й привід ознайомитись, хто з принців все ще має статус холостяка.

Йоахім, принц Бельгії, 30 років

Перспективний наречений – принц Бельгії Йоахім. Він – другий син принцеси Астрід Бельгійської та ерцгерцога Лоренца Австрійського. Як і багато молодих людей його статусу, він веде дуже потайливий образ життя і не дає зайвих приводів говорити про себе. У принца Йоахіма чудова освіта: він вивчав економіку в Університеті Бокконі в Мілані, а також служив у бельгійській морській піхоті. Але поки що він може похвалитися лише професійними успіхами.

Реклама

На особистому фронті бельгійського красеня все спокійно. Декілька років тому писали, що у принца був роман із дівчиною Вікторії з Іспанії (вона не аристократичного походження) і навіть говорили про весілля, але воно не відбулося. Тому принц Бельгії, як і раніше, вважається завидним холостяком.

Принц Бельгії Иоахім
Принц Бельгії Иоахім / Фото: открытые источники

Йозеф Венцель, принц Ліхтенштейна, граф Рітберг, 26 років

Йозеф Венцель – старший син Алоїза, регента та наслідного князя Ліхтенштейна, та його дружини принцеси Софії Баварської, герцогині Баварії. Нині йому 26 років. Раніше він навчався в Англії, але також захотів змінити обстановку і взяв паузу у навчанні, щоб помандрувати Америкою. Дами серця він ще не зустрів.

Реклама

Йозеф Венцель
Йозеф Венцель / Фото: открытые источники

Принц Лоренцо Боргезе з Італії, 49 років

Цього відомого серцеїда знають не лише як принца, а й як учасника шоу "Холостяк". Серед його предків – принцеса Марселла Боргезе, сестра Наполеона Пауліна Бонапарт Боргезе, Папа Павло V (Камілло Боргезе) та кардинал Сципіон Боргезе. Батьком Лоренцо був князь Франческо, а матір'ю проста американка.

Лоренцо поки що не зустрів свого кохання, хоча й починав стосунки з учасницею "Холостяка". Але до весілля справа не дійшла. Нині він живе у Нью-Йорку.

Реклама

Принц Лоренцо Боргезе
Принц Лоренцо Боргезе / Фото: passion.ru

Костянтин-Алексіос, принц Греції та Данії, 23 роки

Харизматичний Костянтин-Алексіос із завидною зовнішністю – ще й принц Греції та Данії. Він є старшим сином кронпринца Павла та кронпринцеси Греції Марії-Шанталь. Він народився у Нью-Йорку. До речі, одним із його хрещених батьків став принц Вільям. Наразі Костянтин-Алексіос навчається у Джорджтаунському університеті у Вашингтоні. Він також є в Instagram: там у нього майже 200 тисяч підписників. Тож є шанс налагодити з ним стосунки у соцмережах.

Костянтин-Алексіос, принц Греції та Данії
Костянтин-Алексіос, принц Греції та Данії / Фото: Instagram

Хуссейн ібн Абдалла, наслідний принц Королівства Йорданії, 27 років

Старший син короля Абдалли II та королеви Ранії – Хуссейн ібн Абдалла – прямий спадкоємець трону і колись очолить королівство. А поки що він регулярно опиняється у списках найзавидніших холостяків. Він сам управляє гелікоптером, може похвалитися шикарними знаннями історії, веде активне соціальне життя та патронує ряд організацій. А ще на нього можна підписатися в інстаграм. У нього більше 3 мільйонів фоловерів, але коханої, з якою хотілося б пов'язати долю, поки що немає.

Хуссейн ібн Абдалла
Хуссейн ібн Абдалла / Фото: Instagram

Матін, принц Брунея, 30 років

Принц Матін – десята дитина та четвертий син султана Брунея Хассанала Болкіаха. Ще один завсідник матеріалів про завидних наречених. Йому 30 років, у нього чудова освіта: він навчався у Королівській військовій академії у Великій Британії, а також вивчав міжнародну політику в Королівському коледжі Лондона та в School of Oriental & African Studies при Університеті Лондона. Також він отримав кваліфікацію пілота Королівських військово-повітряних сил.

Зважаючи на все, принц не поспішає пов'язувати себе узами шлюбу. Він активно веде інстаграм, де у нього більше 2,3 мільйона підписників, веде світське життя і не підтверджує чутки про те, що є з кимось у стосунках.

Матін, принц Брунею
Матін, принц Брунею / Фото: Instagram

Принц Данський Микола, 22 роки

Принц Данський Миколай – син принца Йоакіма, графа Монпеза та Олександри, графині Фредеріксборгської. Йому 22 роки. І зараз він займає сьоме місце в черзі на престол Данії. Тому хлопець має всі можливості, щоб присвячувати себе своїм хобі та інтересам, а глибше у справи державні можуть себе присвячувати ті, хто вище за списком.

Тому принц Данський будує кар'єру в моделінгу. Він підписав контракт із датським модельним агентством Scoop Models і вперше з'явився на подіумі у 2018 році. До речі, принц не отримує офіційної фінансової підтримки від королівського дому та не є власником великих угідь. Так що респект хлопцю за старання, і так, він також неодружений! Підписуйтесь на нього сторінку в інстаграм.

Принц Данський Микола
Принц Данський Микола / Фото: Instagram

Принц Себастьян Люксембурзький, 29 років

Себастьян Анрі Марія Гійом – принц Люксембурга, Нассау та Парми, син правлячого герцога Анрі та Марії-Терези Местре. Він є сьомим у списку успадкування трона. Принц закінчив Міжнародну школу в Люксембурзі і вступив на факультет маркетингу та комунікацій в один із престижних університетів США, також вільно володіє п'ятьма мовами.

Серед його захоплень – лижі, регбі, альпінізм, подорожі. І поки що він без пари.

Принц Себастьян Люксембурзький / скріншот

Не проґавте свій шанс!

Також зараз обговорюють фото Лінди Євангелісти до пластики.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
16 лютого. Френсіс Гальтон. Рівно 200 років тому цього дня народився англійський антрополог, психолог, соціолог, метеоролог, винахідник, який прославився новаторськими дослідженнями інтелекту
Історія дня - за хвилину
Chief and love
Цікаво побачити обличчя дівчини Ектора Хіменеса Браво?
Більше про Ектора

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти