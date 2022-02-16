Є надія вийти заміж за принца: 8 холостяків з монарших сімей, які поки що без пари

Ми зібрали цікаву інформацію про принців цього світу, які ще не зв'язали себе узами шлюбу...

Принци, які ще не знайшли собі пару / Фото: открытые источники

Доки що наші читачі обговорюють правила першого побачення від нового Холостяка Олекса Топольського, ми вирішили підкинути нашим читачкам нову їжу для роздумів, особливо тим, хто ще не має другої половинки та мріє стати частиною аристократичної сім'ї. Так, надія вийти заміж за принца – це не лише цитата з пісні Вєрки Сердючки, але ще й привід ознайомитись, хто з принців все ще має статус холостяка.

Йоахім, принц Бельгії, 30 років

Перспективний наречений – принц Бельгії Йоахім. Він – другий син принцеси Астрід Бельгійської та ерцгерцога Лоренца Австрійського. Як і багато молодих людей його статусу, він веде дуже потайливий образ життя і не дає зайвих приводів говорити про себе. У принца Йоахіма чудова освіта: він вивчав економіку в Університеті Бокконі в Мілані, а також служив у бельгійській морській піхоті. Але поки що він може похвалитися лише професійними успіхами.

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На особистому фронті бельгійського красеня все спокійно. Декілька років тому писали, що у принца був роман із дівчиною Вікторії з Іспанії (вона не аристократичного походження) і навіть говорили про весілля, але воно не відбулося. Тому принц Бельгії, як і раніше, вважається завидним холостяком.

Принц Бельгії Иоахім / Фото: открытые источники

Йозеф Венцель, принц Ліхтенштейна, граф Рітберг, 26 років

Йозеф Венцель – старший син Алоїза, регента та наслідного князя Ліхтенштейна, та його дружини принцеси Софії Баварської, герцогині Баварії. Нині йому 26 років. Раніше він навчався в Англії, але також захотів змінити обстановку і взяв паузу у навчанні, щоб помандрувати Америкою. Дами серця він ще не зустрів.

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Йозеф Венцель / Фото: открытые источники

Принц Лоренцо Боргезе з Італії, 49 років

Цього відомого серцеїда знають не лише як принца, а й як учасника шоу "Холостяк". Серед його предків – принцеса Марселла Боргезе, сестра Наполеона Пауліна Бонапарт Боргезе, Папа Павло V (Камілло Боргезе) та кардинал Сципіон Боргезе. Батьком Лоренцо був князь Франческо, а матір'ю проста американка.

Лоренцо поки що не зустрів свого кохання, хоча й починав стосунки з учасницею "Холостяка". Але до весілля справа не дійшла. Нині він живе у Нью-Йорку.

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Принц Лоренцо Боргезе / Фото: passion.ru

Костянтин-Алексіос, принц Греції та Данії, 23 роки

Харизматичний Костянтин-Алексіос із завидною зовнішністю – ще й принц Греції та Данії. Він є старшим сином кронпринца Павла та кронпринцеси Греції Марії-Шанталь. Він народився у Нью-Йорку. До речі, одним із його хрещених батьків став принц Вільям. Наразі Костянтин-Алексіос навчається у Джорджтаунському університеті у Вашингтоні. Він також є в Instagram: там у нього майже 200 тисяч підписників. Тож є шанс налагодити з ним стосунки у соцмережах.

Костянтин-Алексіос, принц Греції та Данії / Фото: Instagram

Хуссейн ібн Абдалла, наслідний принц Королівства Йорданії, 27 років

Старший син короля Абдалли II та королеви Ранії – Хуссейн ібн Абдалла – прямий спадкоємець трону і колись очолить королівство. А поки що він регулярно опиняється у списках найзавидніших холостяків. Він сам управляє гелікоптером, може похвалитися шикарними знаннями історії, веде активне соціальне життя та патронує ряд організацій. А ще на нього можна підписатися в інстаграм. У нього більше 3 мільйонів фоловерів, але коханої, з якою хотілося б пов'язати долю, поки що немає.

Хуссейн ібн Абдалла / Фото: Instagram

Матін, принц Брунея, 30 років

Принц Матін – десята дитина та четвертий син султана Брунея Хассанала Болкіаха. Ще один завсідник матеріалів про завидних наречених. Йому 30 років, у нього чудова освіта: він навчався у Королівській військовій академії у Великій Британії, а також вивчав міжнародну політику в Королівському коледжі Лондона та в School of Oriental & African Studies при Університеті Лондона. Також він отримав кваліфікацію пілота Королівських військово-повітряних сил.

Зважаючи на все, принц не поспішає пов'язувати себе узами шлюбу. Він активно веде інстаграм, де у нього більше 2,3 мільйона підписників, веде світське життя і не підтверджує чутки про те, що є з кимось у стосунках.

Матін, принц Брунею / Фото: Instagram

Принц Данський Микола, 22 роки

Принц Данський Миколай – син принца Йоакіма, графа Монпеза та Олександри, графині Фредеріксборгської. Йому 22 роки. І зараз він займає сьоме місце в черзі на престол Данії. Тому хлопець має всі можливості, щоб присвячувати себе своїм хобі та інтересам, а глибше у справи державні можуть себе присвячувати ті, хто вище за списком.

Тому принц Данський будує кар'єру в моделінгу. Він підписав контракт із датським модельним агентством Scoop Models і вперше з'явився на подіумі у 2018 році. До речі, принц не отримує офіційної фінансової підтримки від королівського дому та не є власником великих угідь. Так що респект хлопцю за старання, і так, він також неодружений! Підписуйтесь на нього сторінку в інстаграм.

Принц Данський Микола / Фото: Instagram

Принц Себастьян Люксембурзький, 29 років

Себастьян Анрі Марія Гійом – принц Люксембурга, Нассау та Парми, син правлячого герцога Анрі та Марії-Терези Местре. Він є сьомим у списку успадкування трона. Принц закінчив Міжнародну школу в Люксембурзі і вступив на факультет маркетингу та комунікацій в один із престижних університетів США, також вільно володіє п'ятьма мовами.

Серед його захоплень – лижі, регбі, альпінізм, подорожі. І поки що він без пари.

Принц Себастьян Люксембурзький / скріншот

Не проґавте свій шанс!

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