Зірки
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України

Скандал з Террі Гілліамом

Легенда України

Зірка "Вікінгів" в Україні

Кондратюк VS Ротару

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Кейт Міддлтон і принц Вільям передали 1 млн доларів до фонду принца Гаррі

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
24 серпня, 06:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Незважаючи на сімейну ворожнечу, з'ясувалося, що Кейт і Вільям дали принцу Гаррі чималу суму грошей. Можливо, в їхніх стосунках не все так погано?
Кейт Міддлтон і принц Вільям пожертвували 1 млн доларів у фонд принца Гаррі
Кейт Міддлтон і принц Вільям пожертвували 1 млн доларів у фонд принца Гаррі / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Принц Вільям і Кейт Міддлтон, які cтали найпопулярнішими в Instagram з королівської сім'ї, подарували фонду принца Гаррі Invictus Games Foundation більше 1 мільйона доларів.

Реклама

Ще в 2020 році королівський фонд герцога і герцогині Кембриджських перевів 560 984 фунтів стерлінгів (або 1,07 мільйона доларів) в благодійну організацію, яку Гаррі заснував на підтримку ветеранів. Про це повідомив Річард Іден з Daily Mail, пише News Australia.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Ця новина стане справжнім поворотом напередодні виходу мемуарів принца Гаррі і взагалі для всієї ситуації, що склалася в королівській родині після скандального інтерв'ю Меган і Гаррі.

Нагадаємо, що герцогиня Сассекська в гостях у Опри Вінфрі розповідала про те, наскільки жахливим було королівське життя.

Реклама

В інтерв'ю Меган також зізналася, що зіткнулася з расизмом в Букінгемському палаці, що тільки підлило масла у вогонь.

Меган Маркл
Меган Маркл / Фото: Скріншот з YouTube

В середині травня Гаррі розкритикував виховання свого батька – принца Чарльза – і після цього його стосунки з братом погіршилися ще більше.

На похоронах принца Філіпа під час церемоніальної процесії між Гаррі і Вільямом йшов їхній двоюрідний брат Пітер Філіпс.

Принц Вільям і принц Гаррі на похороні свого дідуся
Принц Вільям і принц Гаррі на похороні свого дідуся / Фото: Reuters

Реклама

Брати знову зустрілися коли принц Гаррі прилетів зі штатів у Лондон на відкриття пам'ятника принцесі Діані. Та чи помирився він тоді з принцом Вільямом – точно не відомо.

Чи є шанс на примирення королівської сім'ї і Меган Маркл – дивіться в сюжеті:

Інші новини про королівську сім'ю:

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Кортні Кокс (Моніка з "Друзів") зараз
Закриття ОМКФ-2021
Голівудський режисер назвав Україну Росією
Ого!
Цитата дня

При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її недавнього виступу на "Новій хвилі" в Сочі - курорті країни-агресора, я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності.

Ігор Конжратюк телеведучий, продюсер
Що ще додав Кондратюк
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Jamala
28 серпня/20:00
5 концертів серпня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти