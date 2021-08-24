Кейт Міддлтон і принц Вільям передали 1 млн доларів до фонду принца Гаррі

Незважаючи на сімейну ворожнечу, з'ясувалося, що Кейт і Вільям дали принцу Гаррі чималу суму грошей. Можливо, в їхніх стосунках не все так погано?

Кейт Міддлтон і принц Вільям пожертвували 1 млн доларів у фонд принца Гаррі / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Принц Вільям і Кейт Міддлтон, які cтали найпопулярнішими в Instagram з королівської сім'ї, подарували фонду принца Гаррі Invictus Games Foundation більше 1 мільйона доларів.

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Ще в 2020 році королівський фонд герцога і герцогині Кембриджських перевів 560 984 фунтів стерлінгів (або 1,07 мільйона доларів) в благодійну організацію, яку Гаррі заснував на підтримку ветеранів. Про це повідомив Річард Іден з Daily Mail, пише News Australia.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Ця новина стане справжнім поворотом напередодні виходу мемуарів принца Гаррі і взагалі для всієї ситуації, що склалася в королівській родині після скандального інтерв'ю Меган і Гаррі.

Нагадаємо, що герцогиня Сассекська в гостях у Опри Вінфрі розповідала про те, наскільки жахливим було королівське життя.

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В інтерв'ю Меган також зізналася, що зіткнулася з расизмом в Букінгемському палаці, що тільки підлило масла у вогонь.

Меган Маркл / Фото: Скріншот з YouTube

В середині травня Гаррі розкритикував виховання свого батька – принца Чарльза – і після цього його стосунки з братом погіршилися ще більше.

На похоронах принца Філіпа під час церемоніальної процесії між Гаррі і Вільямом йшов їхній двоюрідний брат Пітер Філіпс.

Принц Вільям і принц Гаррі на похороні свого дідуся / Фото: Reuters

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Брати знову зустрілися коли принц Гаррі прилетів зі штатів у Лондон на відкриття пам'ятника принцесі Діані. Та чи помирився він тоді з принцом Вільямом – точно не відомо.

Чи є шанс на примирення королівської сім'ї і Меган Маркл – дивіться в сюжеті:

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