Королівські експерти проти фільму Спенсер про принцесу Діану: Це позбавляє її гідності

Картина з Крістен Стюарт у головній ролі вийде на екрани вже в листопаді. Та ще до прем'єри фільм "Спенсер: таємниця принцеси Діани" розкритикували в Мережі

Крістен Стюарт в образі принцеси Діани для фільму "Спенсер" / Фото: twitter.com/neonrated

Королівські експерти вважають, що новий фільм про Діану Спенсер позбавляє її "поваги і гідності". У картині є сцени, де принцеса плаче на очах у свого сина Вільяма, коли бореться із розладом харчової поведінки і самоушкодження.

У деяких тривожних сценах Діана фантазує про те, щоб кинутися зі сходів і задушити себе перловим намистом, подарованим їй чоловіком принцом Чарльзом.

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Головна редакторка журналу Majesty Magazine, який пише про королівську сім'ю, Інгрід Сьюард заявила про фільм наступне:

Це дуже жорстоко – зображати її таким чином. Вільям і Гаррі розлютяться і будуть дуже ображені. Їм здасться жахливим, що їх мати показують в такому важливому фільмі саме так.

Принцеса Діана – зліва, Крістен Стюарт на зйомках – справа / Фото: Getty Images, Скріншот из Daily Mail

Такої ж думки дотримується і журналіст, а за сумісництвом, королівський біограф Пенні Джунор, пише The Daily Mail:

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Це абсолютно невиправдано. Бідний Вільям – ось все, що я можу сказати. Давайте просто залишимо Діані хоч трохи поваги і честі.

Що відомо про фільм "Спенсер"

Сюжет картини "Спенсер: таємниця принцеси Діани" розповість про різдвяні свята 1991 року, які королівська сім'я традиційно провела в маєтку Сандрінгем. Саме в той момент принцеса Діана приймає рішення розлучитися із принцом Чарльзом.

У фільмі покажуть всі переживання і труднощі, які випали на долю Леді Ді. Про багатьох з них королівська сім'я, ймовірно, вважала за краще промовчати, та мати принців Вільяма і Гаррі поділилася всім ще за життя в інтерв'ю.

Режисером фільму виступає Пабло Ларраін, який раніше зняв біографічну драму "Джекі" про події в житті Джекі Кеннеді після вбивства її чоловіка – президента США. Сценарист – творець популярного серіалу "Гострі козирки" Стівен Найт.

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У світовий прокат фільм "Спенсер" вийде 4 листопада.

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