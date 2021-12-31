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Чому Єлизавету II образило нове фото принца Гаррі та Меган Маркл із дітьми

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
31 грудня, 09:45
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Герцоги Сассекські днями опублікували різдвяну сімейну листівку, побажавши всім щасливих свят
Єлизавету II засмутила святкова листівка Меган Маркл та принца Гаррі
Єлизавету II засмутила святкова листівка Меган Маркл та принца Гаррі / Фото: Getty Images, YouTube

Перед католицьким Різдвом Меган Маркл та принц Гаррі вперше показали свою дочку Лілібет-Діану. Пара опублікувала листівку з новою світлиною, на якій також можна побачити первістка герцога і герцогині Сассекських – Арчі.

Ось, як виглядає ця фотографія:

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Сім'я принца Гаррі та Меган Маркл оприлюднила вітальну листівку
Сім'я принца Гаррі та Меган Маркл оприлюднила вітальну листівку / Фото: instagram.com/people

Королева Єлизавета II незадоволена різдвяним привітанням принца Гаррі та його дружини, каже інсайдер. Її Величність зачепив напис "Happy Holidays" – Меган і Гаррі побажали всім "Веселих свят", хоча на батьківщині принца прийнято бажати "Веселого Різдва" ("Merry Christmas").

Різдво для королеви несе глибокий сакральний сенс, вона привчала своїх дітей та онуків шанувати релігійні традиції. До того ж, це перше Різдво без принца Філіпа, а Гаррі раніше проводив усі різдвяні свята з дідусем та бабусею.

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Єлизавета II вперше відзначила Різдво без принца Філіпа
Єлизавета II вперше відзначила Різдво без принца Філіпа / Фото: Getty Images

За словами джерела, для Єлизавети II такий вчинок принца Гаррі – ознака того, що онук відмовляється від свого коріння.

До того ж, британській королеві не сподобався стиль одягу Гаррі та Меган.

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Порвані джинси та босі ноги швидше уособлюють підлітків, ніж королівських осіб, які носять титули і займаються благодійністю, — зазначив журналіст Шон Ніл.

Замах на королеву

На Різдво до резиденції Єлизавети II увірвався невідомий зі зброєю. Порушником виявився 19-річний хлопець із міста Саутгемптон, якого одразу ж затримала поліція.

Згодом стало відомо, що зловмисник хотів убити королеву. Він розповів про це у відео, яке виклав у Мережу перед тим, як вирушити до Віндзору.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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