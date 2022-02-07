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Принц Чарльз чекає не дочекається прийняти британський престол

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 лютого, 13:56
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Принц Уельський висловив свою готовність продовжувати справу своєї матері та подякував їй за надану можливість його дружині Каміллі – носити звання королеви-консорта
Принц Чарльз відреагував на рішення королеви дарувати його дружині Каміллі титул королеви-консорту.
Принц Чарльз відреагував на рішення королеви дарувати його дружині Каміллі титул королеви-консорту. / Фото: Getty Images

6 лютого Єлизавета ІІ відзначила платиновий ювілей правління - британський монарх перебуває на троні найдовше сучасних правителів! Напередодні Її Величність офіційно зголосилася нагородити герцогиню Корнуолську титулом королеви-консорта після того, як на престол зійде її старший син – Чарльз.

Натомість сам принц Уельський зазначив, що він глибоко усвідомлює честь надану його дорогій дружині Каміллі.

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Окрім того, Чарльз натякнув, що готовий прийняти британський престол після Єлизавети ІІ.

Принц Чарльз та королева Єлизавета ІІ.
Принц Чарльз та королева Єлизавета ІІ. / Фото: Getty Images

Ми глибоко усвідомлюємо честь, надану моєю матір'ю. Ми разом прагнули служити і підтримувати Її Величність і всю нашу сім'ю. Моя дорога дружина завжди була моєю непохитною підтримкою у всьому, – йдеться в листі принца Чарльза.

Також син Єлизавети ІІ зазначив, що рік безпрецедентного платинового ювілею дає усім можливість відсвяткувати разом служіння королеві, "прикладом якої керуватимуться найближчими роками".

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Нещодавно королева Великої Британії зробила важливу офіційну заяву – після її відходу з поста, трон може зайняти її син Чарльз. За інформацією іноземних ЗМІ, у палаці вже готують усе необхідне, аби найближчим часом підготувати народ до зміни правителя та влаштувати церемонію коронації.

Раніше ми повідомляли про те, що територія Віндзорського замку стане безпольотною зоною для захисту королеви Єлизавети.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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