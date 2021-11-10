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Знову в строю: Єлизавета II повернулася до Віндзорського замку після довгих вихідних у Сандрінгемі

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
10 листопада, 06:30
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Королева вирушила до Норфолку після того, як лікарі рекомендували їй відпочити й відмовитися від роботи. Раніше Єлизавета ІІ провела ніч у лікарні
Що відомо про стан здоров'я Єлизавети ІІ
Що відомо про стан здоров'я Єлизавети ІІ / Фото: Getty Images

95-річна королева Великої Британії прилетіла назад до королівської резиденції у Беркширі на гелікоптері. У Букінгемському палаці заявили, що Її Величність "рішуче має намір" бути присутньою на щорічній церемонії покладання вінків до Кенотафу у Вайтголлі.

Вона надає великого значення дню пам'яті, який цьогоріч припадає на 14 листопада – 73-річчя принца Чарльза Уельського.

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Принц Чарльз Вельський – син Єлизавети II і перший спадкоємець трону
Принц Чарльз Вельський – син Єлизавети II і перший спадкоємець трону / Фото: Getty Images

Однак Єлизавета II пропустить щорічний фестиваль пам'яті у Королівському Альберт-голі, який відбудеться цієї суботи, 13 листопада, пише Daily Mail. Раніше вона також відмовилася від поїздки до Північної Ірландії та пропустила саміт з клімату COP26 у Глазго.

Шанувальники королівської родини мали певні побоювання стосовно здоров'я Єлизавети II. Її Величність вперше з'явилася на публіці з палицею на заході у Вестмінстерському абатстві.

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Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею
Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею / Фото: Getty Images

Потім британська королева вперше за 15 років скасувала офіційний візит. А ще за кілька днів стало відомо, що Єлизавета II провела ніч у лікарні.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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