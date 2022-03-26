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Такою ви її не бачили: Кейт Міддлтон прибула на офіційний прийом у відвертій сукні (фото)

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26 березня, 19:51
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Герцог та герцогиня Кембриджські зараз перебувають у столиці Багам – Нассау
Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали Нассау
Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали Нассау / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Міддлтон та принц Вільям вирушили в тур островами. З робочим візитом вони побували на Ямайці та Багамах, де зустрілися з місцевими жителями, волонтерами, представниками "Червоного хреста" та офіційними особами.

У Нассау герцога та герцогиню Кембриджських запросили на прийом до генерал-губернатора Багамських островів. Для івенту Кейт одягла неймовірну вечірню сукню з глибоким декольте.

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Кілька знімків опубліковані в офіційному профілі Кембриджів у Instagram.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон на урочистому вечорі в Нассау
Принц Вільям і Кейт Міддлтон на урочистому вечорі в Нассау / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

М'ятна сукня на Міддлтон – від британського бренду Phillipa Lepley. Образ жінки принца Вільяма доповнили прикраси Van Cleef & Arpels та клатч Hayworth від Lulu Guinness у тон сукні.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям на прийомі у генерал-губернатора Багамських островів
Кейт Міддлтон та принц Вільям на прийомі у генерал-губернатора Багамських островів / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

А Вільям одягнув класичний смокінг з оксамитовим піджаком та метеликом.

Принц Вільям виступив перед гостями в Нассау
Принц Вільям виступив перед гостями в Нассау / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон та принц Вільям надають допомогу українцям через волонтерів у Лондоні та відвідали Український культурний центр.

Вони також одними з перших висловилися про війну в Україні, незважаючи на правила королівської сім'ї.

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