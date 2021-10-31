У Мережі показали, як Єлизавета II сварить принца Вільяма у дитинстві та вже у дорослому віці: відео

Рідна бабуся, навіть якщо вона королева, може обдарувати ласкою, теплом, турботою, дати слушну пораду, але ще й зробити зауваження, якими б дорослими онуки не були. Принца Вільяма це також стосується!

Єлизавета II присоромила принца Вільяма при всіх так само, як у дитинстві - відео тоді і зараз / Фото: Getty Images, Instagram

Цей кумедний момент стався у червні 2016 року, на традиційному щорічному заході Trooping The Colour (Церемонія винесення прапора). Урочистість проводять, починаючи з XVII століття, на ній присутня вся королівська родина.

Цього дня разом із військовим парадом відзначається "офіційний" день народження Її Величності, який королева святкує з підданими, а не з родиною. До речі, свій справжній день народження Єлизавети II якій нещодавно заборонили відвідувати публічні заходи, зазначає у родинному колі 21 квітня.

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Шанувальники королівської родини згадали Trooping The Colour-2016 і той момент, коли члени королівської родини стояли на балконі та вітали народ.

Тоді принц Вільям нахилився до свого сина, принца Джорджа і сів навпочіпки. Єлизавета II обсмикнула онука і попросила його стати рівно. Дуже схожий випадок стався багато років тому під час такого заходу, коли принцу Вільяму було не більше семи років. Відео було опубліковано у фан-акаунті британської королівської родини.

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У цей момент, на балконі, увага всіх журналістів та фотографів була прикута саме до королівської родини. Єлизавета II, звісно, не могла дозволити, щоб щось пішло не так!

Під відео фанати написали сотні коментарів – їх дуже потішило порівняння двох відеороликів за участю Вільяма.

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