Катерина Кухар вперше відповіла на чутки про свою вагітність

Тиждень тому прима-балерина спантеличила публіку своїм коментарем. Кухар сказала, що вона "при надії", тим самим змусивши всіх думати, що чекає на дитину

Катерина Кухар прокоментувала свої слова про те, що вона "при надії" / Фото: YouTube

Сьогодні в ефірі "Танців зі зірками" Катерина Кухар пояснила свої слова. Вона зізналася, що з минулої неділі її засипають питаннями про вагітність. Та поки що це не так.

Нагадаємо, коментуючи виступ Олександри Зарицької, Юрія Мєшкова та Олександра Прохорова, Катерина Кухар сказала таке:

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І, напевно, я сьогодні така емоційна, бо "при надії".

Тоді всі присутні у залі були шоковані почутим і не розуміли, що саме Катерина мала на увазі. Сьогодні балерина дала відповідь.

Весь тиждень мені ставлять одне й те ж запитання, чи дійсно я "при надії". Так, я дійсно при надії, але при творчій. Тому що наші проєкти – вони як наші діти... – сказала суддя танців.

Дивіться докладніше у відео:

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Цього вечора усі танці пари-учасники виконують під хіти Океану Ельзи. Ведучим на балконі став Тимур Мірошниченко.

Раніше ми розповідали, як пройшов другий випуск найзірковішого та найзагадковішого шоу країни "Маска" на телеканалі "Україна", а також, хто покинув проект.

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