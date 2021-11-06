Міні та шкіра: Полякова обрала найзухваліший образ для нового випуску Маски (фото)

Сьогодні ввечері дивіться новий ефір найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" на телеканалі "Україна"

Оля Полякова обрала фатальний лук для гіпершоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

У сьогоднішньому випуску зірковий детектив Оля Полякова з'явиться в одному з найепатажніших нарядів у шоу. Кожен ефір співачка вражає глядачів неймовірними перевтіленнями – вона вже була і брюнеткою, і білявкою, і навіть з рожевими пасмами. Ми також порівнювали її аутфіт та лук Каменських минулого тижня.

Та в третьому випуску масштабного шоу телеканалу "Україна" співачка перевершить саму себе, з'явившись в ефірі з червоним волоссям.

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Вбрання Олі Полякової у новому випуску "Маски" / Фото: телеканал "Україна"

Чорна шкіряна міні-сукня зі шнурівками підкреслює струнку фігуру Олі, ефектно оголюючи певні частини тіла. Завершують цей сексуальний образ чокер із шипами, мерехтлива червона рукавичка й оригінальна маска.

"Я обожнюю перевтілення і дуже щаслива, що в "Масці" можу приміряти абсолютно різні

образи. Ну де б я ще з’явилась із червоним волоссям! – прокоментувала свій новий лук Оля Полякова за лаштунками грандіозного шоу телеканалу "Україна".

Нагадаємо, Оля Полякова разом зі своїми колегами зірковими детективами NK | Настею Каменських, Олегом Винником, Андрієм Данилком та DZIDZIO відгадує знаменитостей під масками у масштабному проєкті "Маска".

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Дивіться новий випуск найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" сьогодні, 6 листопада, о 21:00 на телеканалі "Україна".

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