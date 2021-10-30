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Я не вважаю, що в мене булімія: Полякова шокувала зізнанням про свою звичку (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
30 жовтня, 12:06
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Оля Полякова у новому випуску шоу "Дорослі дівчатка" обговорила з Машею Єфросініною проблему булімії. Ведуча згадала, як багато років тому страждала від цього розладу, а співачка розповіла, що іноді позбавляється з'їденої їжі
Оля Полякова торкнулася теми булімії
Оля Полякова торкнулася теми булімії / Фото: YouTube, facebook/polyakovamusic

Теми булімії нещодавно торкнулася блогерка Саша Бо в інтерв'ю з Єфросиніною. Тепер Маша обговорила це з Олею Поляковою. Ведуча згадала, як деякийсь час тому їй поставили діагноз "булімія".

Булімія – це психічний розлад, що характеризується порушенням харчової поведінки.

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Тоді Маша Єфросиніна заїдала будь-які негативні емоції та тривожні стани.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова / Фото: YouTube

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Оля Полякова у відповідь шокувала свою співрозмовницю зізнанням:

Я не страждаю на булімію, та якщо я пережираю, я йду і вириваю їжу.

Маша Єфросиніна запитала співачку, навіщо вона так робить, адже це жахливо шкідливо і якщо це відбувається часто, то це ознаки булімії.

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Оля Полякова зізналася, що іноді позбавляється з'їденої їжі / Фото: YouTube

Полякова додала, що таке трапляється з нею, коли наступного дня у неї, наприклад, зйомки, а вона з'їла дуже багато.

Я знаю, що якщо ти об'їдаєшся, ти їси все. У мене не така історія, – пояснила Оля Полякова.

Дивіться докладніше про зізнання Олі Полякової:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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