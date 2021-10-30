Я не вважаю, що в мене булімія: Полякова шокувала зізнанням про свою звичку (відео)

Теми булімії нещодавно торкнулася блогерка Саша Бо в інтерв'ю з Єфросиніною. Тепер Маша обговорила це з Олею Поляковою. Ведуча згадала, як деякийсь час тому їй поставили діагноз "булімія".
Булімія – це психічний розлад, що характеризується порушенням харчової поведінки.
Тоді Маша Єфросиніна заїдала будь-які негативні емоції та тривожні стани.
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Оля Полякова у відповідь шокувала свою співрозмовницю зізнанням:
Я не страждаю на булімію, та якщо я пережираю, я йду і вириваю їжу.
Маша Єфросиніна запитала співачку, навіщо вона так робить, адже це жахливо шкідливо і якщо це відбувається часто, то це ознаки булімії.
Полякова додала, що таке трапляється з нею, коли наступного дня у неї, наприклад, зйомки, а вона з'їла дуже багато.
Я знаю, що якщо ти об'їдаєшся, ти їси все. У мене не така історія, – пояснила Оля Полякова.
Дивіться докладніше про зізнання Олі Полякової:
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