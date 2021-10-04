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Назвав Злату куркою: учасник Холостячки пояснив свою поведінку на шоу

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
4 жовтня, 13:32
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У минулому випуску шоу "Холостячка" Андрій Задворний здивував своєю поведінкою Злату Огнєвіч під час індивідуального побачення
Андрій Задворний з "Холостячки-2" пояснив, чому назвав Злату Огнєвіч куркою
Андрій Задворний з "Холостячки-2" пояснив, чому назвав Злату Огнєвіч куркою / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

У минулому випуску шоу "Холостячка" у Злата Огнєвіч було кілька побачень з учасниками. Одним із щасливчиків став Андрій Задворний. Їхнє рандеву можна було б назвати ідеальним, якби не пару моментів, які не сподобалися Златі.

Але Андрій не звик носити маски та прикидатися. До речі, не пропустите яскраве шоу "Маска", яке зовсім скоро стартує на телеканалі "Україна".

Що сталося?

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Побачення Злати і Андрія складалося з двох частин – катання на мотоциклі і пікніка. Під час першої половини рандеву пара вчилася кататися на мотоциклі разом з інструктором.

У певний момент Злата жартома почала вередувати, а Андрій такі примхи Холостячки назвав "поведінкою, як у курки" – це теж було невдалим жартом.

Скріншот: відео

Задворний пояснив, що дівчат, які починають "викаблучуватися" і вередувати він як раз і називає "курками", але те, що Злата прикидається, він зрозумів відразу.

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Проте, це зачепило Холостячку, а пізніше Андрію довелося пояснити свої слова в Instagram-пості.

Що відповів Андрій?

За словами Андрія, він вважає за краще не прикидатися перед дівчатами і бути самим собою, щоб потім вони не розчаровувалися.

Якщо ви думаєте що в цьому проєкті вибирає тільки Злата, ви помиляєтеся, я теж вирішую, підходить мені ця дівчина чи ні, я теж тестую її, роблячи певні "вкидання" і дивлячись на її реакцію. Я не хочу і не буду будувати стосунки з "куркою", – пише Задворний.

Як каже Андрій, він не звик видавати себе за того, ким не є насправді.

Я не принц на білому коні і не намагаюся корчити його з себе. Я простий хлопець, з маленького містечка на Кіровоградщині, за словом в кишеню не лізу, вмію любити, дружити, цінувати, моя душа нарозхрист, якщо комусь не подобається – проходь повз мене, – написав учасник "Холостячки".

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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