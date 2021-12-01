Чи є діти у Олега Винника – улюбленець усіх українок чесно відповів на запитання

У шостому випуску нового сезону найзірковішого та загадкового на українському ТБ шоу "Маска" зіркові детективи намагалися розгадати особистість фантастичного білого Тигра. Щоб наблизитись до істини, вони вирішили поцікавитися, чи є у цього героя діти. Проте винахідливий учасник перевернув усе з ніг на голову, тож на це питання довелося відповідати Олегу Виннику. Яку правду розкрив артист?
Щоб розсекретити персонажа, зіркові детективи також поставили Тигру запитання, чи має він дружину. Учасник зазначив, що може назвати себе сімейним Тигром. Тоді Оля Полякова та NK | Настя Каменських захотіли поцікавитися, чи учасник має дітей, тобто тигренята, але це запитання "підбивали" поставити Олега Винника.
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А що воно мені дасть? Ну, скаже він – є, а я звідки знаю їх усіх, тигренят, – сказав Олег Винник в ефірі каналу "Україна", але потім здався під натиском колег. – Дуже нестандартне запитання – у тебе є тигренята?
Але Тигр вирішив перехитрити артиста і поставив йому аналогічне запитання. Варто зазначити, що Олег Винник не коментує своє особисте життя, і на його відповідь з нетерпінням чекала вся зала.
Тигренята? Є , – зазначив Винник. – Є тигренята.
Тоді Оля Полякова вирішила уточнити чи багато, але це питання зірковий детектив гіпершоу "Маска" вже залишив без відповіді.
Хто ж замаскувався в образі фантастичного білого Тигра? Дивіться наступні випуски улюбленого шоу мільйонів "Маска" у суботу о 21:00 на каналі "Україна".
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