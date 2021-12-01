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Чи є діти у Олега Винника – улюбленець усіх українок чесно відповів на запитання

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
1 грудня, 14:14
В закладинки
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Олег Винник ретельно приховує своє особисте життя – артист не ділиться подробицями про свою родину. Він також не зізнається, чи має дружину і дітей. Але у шоу "Маска" співак зробив виняток
Олег Винник зізнався, чи є у нього діти
Олег Винник зізнався, чи є у нього діти / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У шостому випуску нового сезону найзірковішого та загадкового на українському ТБ шоу "Маска" зіркові детективи намагалися розгадати особистість фантастичного білого Тигра. Щоб наблизитись до істини, вони вирішили поцікавитися, чи є у цього героя діти. Проте винахідливий учасник перевернув усе з ніг на голову, тож на це питання довелося відповідати Олегу Виннику. Яку правду розкрив артист?

Тигр на шоу "Маска" поставив Олегу Виннику незручне запитання
Тигр на шоу "Маска" поставив Олегу Виннику незручне запитання / Фото: скриншот

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Щоб розсекретити персонажа, зіркові детективи також поставили Тигру запитання, чи має він дружину. Учасник зазначив, що може назвати себе сімейним Тигром. Тоді Оля Полякова та NK | Настя Каменських захотіли поцікавитися, чи учасник має дітей, тобто тигренята, але це запитання "підбивали" поставити Олега Винника.

А що воно мені дасть? Ну, скаже він – є, а я звідки знаю їх усіх, тигренят, – сказав Олег Винник в ефірі каналу "Україна", але потім здався під натиском колег. – Дуже нестандартне запитання – у тебе є тигренята?

Але Тигр вирішив перехитрити артиста і поставив йому аналогічне запитання. Варто зазначити, що Олег Винник не коментує своє особисте життя, і на його відповідь з нетерпінням чекала вся зала.

Тигренята? Є , – зазначив Винник. – Є тигренята.

Олег Винник на гіпершоу "Маска" розповів, чи є у нього діти
Олег Винник на гіпершоу "Маска" розповів, чи є у нього діти / Фото: скриншот

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Тоді Оля Полякова вирішила уточнити чи багато, але це питання зірковий детектив гіпершоу "Маска" вже залишив без відповіді.

Хто ж замаскувався в образі фантастичного білого Тигра? Дивіться наступні випуски улюбленого шоу мільйонів "Маска" у суботу о 21:00 на каналі "Україна".

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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